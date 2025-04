Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 30 anos ficou ferido na manhã deste sábado (12), após um acidente de trânsito, envolvendo uma moto e uma bicicleta, no cruzamento da Avenida Trabalhador São Carlense, com a Rua São Joaquim, em frente à rodoviária.

De acordo com informações, o ciclista atravessava a via na faixa de pedestres, quando foi atingido pela moto. Ele ficou sentindo fortes dores no quadril e foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

