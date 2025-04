Filho encontra a mãe sem vida no bairro São Carlos I

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

Uma mulher de 69 anos foi encontrada sem vida dentro de sua residência na tarde desta sexta-feira (11), no bairro São Carlos I. A vítima foi localizada pelo próprio filho após dias sem contato.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho recebeu uma mensagem de uma sobrinha da vítima, preocupada com o silêncio desde a última segunda-feira. Por volta das 13h, o rapaz foi até a casa da mãe, e encontrou o imóvel fechado. Ele pulou o muro e acessou a residência pela lavanderia, onde a porta costumava ficar destrancada.

Ao entrar, deparou-se com a mãe já sem vida, sentada no sofá com o corpo inclinado, apresentando rigidez cadavérica e odor de putrefação, o que indica que o óbito pode ter ocorrido há alguns dias. A Polícia Militar e uma equipe do SAMU foram acionadas. O médico confirmou o óbito no local.

De acordo com o registro policial, não havia sinais de arrombamento e o corpo não apresentava indícios de violência, o que leva a polícia a considerar a hipótese de morte por causas naturais. A vítima morava sozinha e sofria de problemas gastrointestinais..

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de São Carlos, onde passará por exame necroscópico para confirmação da causa da morte.

