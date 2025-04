Adolescente é apreendido pela DIG por envolvimento em latrocínio de mestre de obras em São Carlos

Delegado João Fernando Baptista - Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos apreendeu, nesta quinta-feira (10), um adolescente de 17 anos suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou o mestre de obras Joel de Souza Camargo, de 59 anos. O crime ocorreu na noite de 2 de abril, no bairro prolongamento do Jardim das Torres, quando Joel foi abordado, junto da esposa, por dois criminosos em frente à sua residência. Ao reagir ao assalto, a vítima foi baleada duas vezes e, apesar de socorrida, não resistiu aos ferimentos, morrendo na Santa Casa. A motocicleta roubada foi encontrada no dia seguinte, abandonada em um matagal no Jardim Zavaglia.

Segundo o delegado João Fernando Baptista, logo após o registro da ocorrência, investigadores da DIG iniciaram diligências para identificar os autores. “Segundo foi registrado no boletim de ocorrência, esses dois indivíduos chegaram de moto com capacetes e abordaram as vítimas. Um deles, que estava armado, foi atrás do Joel. Ele acabou reagindo e sendo alvejado por um desses elementos que fugiram com a pé da moto”, explicou.

No entanto, com o avanço das investigações, a equipe apurou que a informação inicial estava equivocada. “Constatamos que esses dois indivíduos não chegaram até a casa da vítima de moto, mas a pé, com os rostos expostos. A partir daí houve luta corporal entre um deles e a vítima, que acabou sendo baleada. Esses dois indivíduos foram identificados como adolescentes”, afirmou o delegado.

Um dos adolescentes, de 17 anos, foi apreendido nesta quinta-feira (10) na Rua 5, no bairro Antenor Garcia. O outro envolvido, de 15 anos, também teve sua internação representada pela DIG. “Representamos à Vara da Infância e Juventude pela internação desses dois adolescentes. O que foi apreendido hoje é apontado como o autor dos disparos”, declarou Baptista.

O delegado também revelou que os jovens não agiram sozinhos. “Eles chegaram em um veículo, e não de moto. Assim que perceberam que as vítimas estavam saindo da casa, o carro estacionou nas imediações e os dois saíram correndo. Constatamos que havia mais dois indivíduos dentro do veículo, que também já foram identificados. Agora restam um dos adolescentes e esses dois outros elementos”, explicou.

Ainda segundo Baptista, os adolescentes estão envolvidos em outros crimes. “Além desse crime, conseguimos apurar que esses dois adolescentes estão envolvidos também num roubo de um veículo, no final do mês passado, e no roubo de uma motocicleta, naquela mesma região.”

A respeito da responsabilização dos menores, o delegado destacou: “Infelizmente, eles vão para a Fundação Casa e devem permanecer, no máximo, por três anos. Em relação à pena, não cabe a mim julgar se vai ser suficiente ou não. A minha função como delegado de polícia é esclarecer o crime juntamente com a minha equipe.”

O adolescente apreendido permanecerá na Fundação Casa à disposição da Vara da Infância e Juventude de São Carlos. “Ficará até o julgamento, que deve ocorrer num prazo de 45 dias. Não existe audiência de custódia no caso de adolescente. A medida de internação é parecida com a prisão preventiva. Ele ficará até o final do julgamento, que seguirá as mesmas regras do processo de um adulto, com todos os direitos assegurados”, completou.

Por fim, o delegado reforçou que a culpa do crime é exclusivamente dos autores. “Reagir não é a solução. Mas, como já disse anteriormente, a culpa é toda de quem efetuou os disparos, de quem atentou contra a vida dele. A vítima jamais pode ser responsabilizada. Toda a culpa é do autor do crime.”

