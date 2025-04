Família acusa penitenciária de negligência médica após morte de detento

Compartilhar no facebook

Cláudio estava preso em Araraquara e foi sepultado em Ibaté - Crédito: arquivo pessoal

A família de Cláudio Limas Alves Filho, 24 anos, acusa o sistema penitenciário de negligência médica e violação dos direitos humanos. Segundo parentes, Cláudio foi preso há cerca de três meses e passou dois deles internado em um hospital, após ter sido vítima de complicações de saúde que, segundo familiares, não foram tratadas com a devida urgência pela penitenciária de Araraquara.

De acordo com o relato, o detento começou a sentir fortes dores durante um dia de visita e, inicialmente, foi diagnosticado com um quadro de apendicite supurada. Apesar da gravidade da situação, Cláudio teria permanecido por cinco dias na enfermaria da unidade prisional, com dores intensas, sem receber socorro adequado.

Somente após esse período, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ainda precisou aguardar por uma vaga em um hospital, mesmo apresentando sintomas graves. Durante todo esse tempo, a família afirma ter encontrado dificuldades para obter informações e sequer conseguiu visitá-lo.

Segundo os familiares, quando finalmente puderam vê-lo, Cláudio estava em estado considerado deplorável: havia passado por uma cirurgia abdominal de emergência, com necessidade de uso de bolsa de ostomia e uma ferida aberta na região abdominal. Além disso, escaras avançadas na região dos glúteos expunham até mesmo os ligamentos musculares. "Foi um descaso total, uma violação completa dos direitos humanos. Já é o segundo que morre ou quase morre por negligência dentro dessa penitenciária. Temos provas das condições em que ele ficou", afirmou uma familiar.

O corpo de Cláudio foi sepultado ontem, em Ibaté. Ele deixa a esposa e um filho. Segundo o atestado de óbito, as causas da morte foram choque séptico, colite complicada e complicações pós cirúrgicas.

OUTRO LADO

Em nota a Secretaria da Administração Penitenciária informou que Cláudio recebeu todo atendimento médico necessário. Confira o texto na integra:

A Secretaria da Administração Penitenciária informa que prestou todo o atendimento necessário ao preso citado. O homem deu entrada na Penitenciária de Araraquara em 14/11/2024 e não relatou problema de saúde em sua entrevista de inclusão. Contudo, dias depois, em 27/11, solicitou atendimento médico com queixa de pedras no rim. Ele foi atendido, medicado e liberado.

Em 20/01/2025, ele foi novamente atendido e medicado na enfermaria da unidade e ficou em observação. Como os sintomas continuaram, foi levado para o Pronto Atendimento da região, onde realizou exames e foi internado para tratamento, permanecendo até 29/01, quando recebeu alta.

A equipe de saúde do presídio percebeu que sua recuperação havia estagnado e o levou até a Santa Casa no dia 30/01, onde permaneceu internado até 04/02.

Quando retornou à Penitenciária foi colocado no Pavilhão Ambulatorial para cuidados permanentes. No dia 06/02, após a equipe de saúde da unidade perceber a necessidade, o levou novamente para a Santa Casa, onde permaneceu internado até o dia 07/04, quando faleceu.

