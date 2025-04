Mulher desaparece em São Carlos e família busca informações sobre o paradeiro

Compartilhar no facebook

Amanda Correia do Carmo, de 29 anos, está desaparecida desde a madrugada do dia 5 de abril em São Carlos. Ela foi vista pela última vez na rua Ricardo Gibertoni, no Jardim Santa Maria, vestindo uma jaqueta marrom.

Familiares afirmam que Amanda saiu de casa e não deu mais notícias. Desde então, o celular dela está desligado. Eles disseram ainda que entraram em contato com amigos, familiares e hospitais da região, mas ninguém soube informar sobre o paradeiro da jovem.

Informações que possam ajudar a localizar Amanda podem ser repassadas diretamente à Polícia Militar no 190

