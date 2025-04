Homem é encontrado nu na zona rural de São Carlos após confusão com travestis

Um homem de 35 anos foi encontrado nu, com escoriações pelo corpo, na madrugada deste sábado (12), em uma área rural de São Carlos. O caso envolveu a suspeita de furto de veículo, agressões físicas e um incêndio criminoso. A ocorrência foi registrada pela Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o boletim de ocorrência, a GCM foi acionada por um morador de uma propriedade rural nas proximidades do Café Bar Babilônia. Ele relatou ter visto duas travestis pedindo socorro e afirmando que estavam sendo ameaçados de morte. Logo após, um veículo passou em alta velocidade pela estrada de terra, desaparecendo da vista da testemunha.

Durante buscas na região, os guardas encontraram uma caminhonete VW Saveiro em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, mas o veículo ficou completamente destruído. Posteriormente, a equipe da GCM retornou ao local com apoio de peritos e ouviu gritos vindos de um ponto próximo. A cerca de 200 metros dali, encontraram um homem nu, com vários arranhões pelo corpo e dificuldades para se locomover.

O homem foi socorrido e levado à UPA do bairro Santa Felícia, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. À GCM, ele relatou que estava fora de casa há três dias, sofrendo de depressão, e que teria se perdido após sair do trabalho. Ele contou que encontrou a caminhonete com a chave no contato próxima à represa do 29, e decidiu levá-la. Em seguida, foi até o bairro CDHU para comprar drogas, onde contratou duas travestis para um programa.

Segundo o rapaz, as travestis tentaram assaltá-lo, agredindo-o com socos e tentativa de estrangulamento. Ele afirma ter se defendido com um facão encontrado no veículo, golpeando um dos agressores. Durante a fuga, perdeu o controle da Saveiro, que caiu em um buraco às margens da estrada, e começou a perambular pela mata em busca de ajuda. Ele nega ter incendiado o carro.

A Saveiro em questão havia sido furtada no dia anterior, conforme registrado pelo 4º Distrito Policial de São Carlos. O proprietário, relatou que o veículo foi levado enquanto ele pescava na represa do 29, onde o deixou estacionado com a chave na ignição.

Mais tarde, as travestis também compareceram à delegacia, acompanhados por uma viatura da Polícia Militar. Relataram que foram contratados por pelo homem, mas que a situação fugiu do controle quando ele começou a dirigir sem rumo pela zona rural. Uma delas sofreu um corte leve com um facão. Ambos disseram que conseguiram fugir após o acidente, levando consigo carteiras com documentos de acusado e da vítima do furto do veículo. Apesar disso, acabaram desistindo de formalizar a denúncia.

A Polícia Civil investiga o caso. A perícia foi acionada para examinar o local e os destroços do veículo. O rapaz foi liberado, mas poderá responder por receptação de veículo furtado.

