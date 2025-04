Bairros de São Carlos têm coleta de lixo alterada; veja quais

Caminhão da coleta de lixo - Crédito: arquivo SCA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) informa que a frequência e horário da coleta de lixo terão alteração a partir do próximo dia 14/04, segunda-feira. A medida será colocada em prática em apenas alguns setores da cidade.

Estudos realizados pela empresa que faz a coleta (São Carlos Ambiental) apontam redução de demanda em várias regiões de São Carlos. Após análises de rotas e frequências junto a empresa, o SAAE, como gestor do serviço, entende que a partir do momento em que houver uma otimização da passagem do caminhão em dias alternados em algumas regiões, e não mais de modo diário, haverá, também, uma diminuição do custo para a população, sem que haja qualquer prejuízo da qualidade e da satisfação do serviço prestado.

Locais onde haverá alteração de horário e frequência:

Jardim Dona Francisca, Jardim De Cresci e Parque Santa Mônica.

(terças e quintas, às 19h. sábados, às 17h)

Jardim Alvorada, Planalto Paraíso, Parque Paraíso, Jardim Bandeirantes, Parque Santa Felícia, Jardim Paulistano, Jardim Hikare e Parque Industrial.

(segunda, quarta e sexta, às 19h)



Parte da Vila Prado, Vila Boa Vista, Jardim São Carlos, Vila Monteiro, Centreville, Vila Rancho Velho, Vila Faria, parte da Vila Nery, Vila Lutfalla e Lagoa Serena.

(terças e quintas, às 19h. sábados, às 17h)

Parte da Vila Nery, Vila Derigge, parte do Jardim Macarengo, Vila Costa do Sol, Jardim Lutfalla e Jardim Betânia.

(segunda, quarta e sexta, às 19h)

