Homem tem carro roubado durante negociação de venda do veículo em São Carlos

Viatura policial - Crédito: Flávio Fernandes

Um operador de máquinas de 69 anos foi vítima de um roubo à mão armada na tarde desta sexta-feira (11), no bairro Eduardo Abdelnur, em São Carlos, após tentar vender seu carro por meio de uma negociação iniciada via aplicativo de mensagens.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, a vítima, havia colocado à venda seu veículo, um Volkswagen Santana CL azul, ano 1992. Ele foi contatado por um suposto comprador que se identificou como "João Marcos". Após algumas trocas de mensagens, envio de fotos do carro e acerto preliminar da venda, o interessado combinou que uma mulher compareceria à residência da vítima para finalizar a compra.

Por volta das 15h30, uma mulher chegou ao local acompanhada de dois homens. Durante a abordagem, um dos indivíduos, de pele clara, afirmou ser apenas o motorista de aplicativo. Após a mulher confirmar o interesse pelo veículo, a vítima afirmou que o carro poderia ser levado assim que o pagamento via PIX fosse realizado.

No entanto, nesse momento, o homem que se dizia motorista levantou a camisa e mostrou o cabo de uma arma de fogo, afirmando: “Com PIX ou sem PIX, a gente vai levar o carro.” Assustado, o idoso não reagiu, e os criminosos fugiram levando o veículo.

A vítima não sofreu ferimentos e informou à polícia que câmeras de segurança de sua residência registraram toda a ação, incluindo o automóvel usado pelos criminosos, que seria de cor branca. As imagens, assim como as conversas com o suposto comprador, deverão ser entregues posteriormente à delegacia responsável pela investigação.

