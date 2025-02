Após denúncia anônima, Gol produto de furto é localizado pela PM

Gol produto de furto ocorrido em novembro de 2024 foi localizado pela PM - Crédito: Divulgação

Um Gol Special cinza, produto de furto ocorrido no primeiro dia de novembro do ano passado, foi localizado em estado de abandono no km 2 da rodovia municipal Domingos Inocentini, no Assentamento São Carlos.

O veículo estava sem o estepe e a bateria e com o emplacamento que pertencia a uma Brasília. Policiais militares chegaram até o veículo, após denúncia anônima e o proprietário seria um jovem de 23 anos que ainda não teria sido localizado.

Após as formalidades de praxe, o Gol foi rebocado até a CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

