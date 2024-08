Após consumir bebida alcóolica, casal briga no Jardim Munique

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O consumo de bebida alcoólica terminou em discussão e agressão no Jardim Munique, na noite deste domingo, 18, envolvendo um casal.

Uma cozinheira de 34 anos acionou a PM salientando que teria sido agredida pelo seu companheiro, de 42 anos. Em conversa com ambos, tiveram conhecimento que teriam ingerido bebida alcoólica e motivos fúteis começaram a discutir e em dado momento, o agressor teria arremessado um celular contra a vítima, que não causou lesão.

Na chegada dos PMs, a vítima estava na via pública. Já o companheiro no interior da casa. Apaziguados os ânimos, ambos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

