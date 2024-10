Após apresentar sintomas respiratórios, homem de 32 anos morre em São Carlos

Vítima estava internada na Santa Casa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos morreu na manhã deste domingo, 6, na Santa Casa de São Carlos. Sua cunhada formulou um boletim de ocorrência na CPJ de “morte suspeita”.

De acordo com a declarante, a vítima teria uma vida saudável e nos últimos dias apresentava sintomas de resfriado. Porém passou a tossir com secreção com sangue. Ela teria acompanhado o homem até a UPA Santa Felícia no sábado, 5, e depois transferido para a Santa Casa onde teria sido intubado e na manhã deste domingo, a instituição de saúde teria informado a sua morte. Exames foram realizados para determinar a causa.

Leia Também