Acusado de trÃ¡fico de drogas Ã© detido pela Rocam no Gonzaga

Droga, dinheiro e celular foram apreendidos e recolhidos na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Rocam, em trabalho conjunto com a Força Tática, realizaram operação para coibir a criminalidade na noite desta segunda-feira, 17, Jardim Gonzaga e em patrulhamento pela rua Álvaro Câmara, no Jardim Gonzaga, detiveram um suspeito, acusado de tráfico de drogas.

Em um local conhecido como “ponto” de tráfico, os PMs notaram a presença de vários homens em atitude suspeita que correram com a aproximação das viaturas. Um deles, de 19 anos, foi detido.

Antes, porém, teria arremessado uma pochete no telhado de uma casa e tentou se esconder no quintal de um imóvel. Foi abordado e revistado e com ele localizado um celular e uma quantia em dinheiro. Na pochete dispensada e recuperada pela PM, havia a droga.

O suspeito foi detido e encaminhado à CPJ. Após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem. Droga, dinheiro e celular, apreendidos.

