Acusado de descumprir medida protetiva, homem é detido pela PM no CDHU

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 44 anos foi detido por policiais militares após ser acusado pela ex-companheira de 38 anos, de descumprimento de medida protetiva e ameaças.

No local dos fatos, a vítima disse aos policiais que dormia quando foi acordada pelo acusado com chutes e teria sido ainda ameaçada com um canivete, além de ser cutucada com um porrete.

Os policiais localizaram o canivete e o porrete, apreendendo ambos. O acusado foi encaminhado à CPJ e após ser autuado por violência doméstica, recolhido ao centro de triagem.

Leia Também