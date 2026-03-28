Rodoporto prevê nova rodoviária moderna e polo de negócios em São Carlos

O arquiteto e idealizador do Rodoporto, Marcos Toledo: "Depois do aval do Poder Legislativo, o edital de licitação da PPP poderá ser publicado para que as empresas interessadas na parceria se manifestem e a ganhadora inicie os trâmites para a construção d - Crédito: Jean Guilherme

O arquiteto Marcos Toledo idealizou o Rodoporto, um centro de mobilidade e negócios que inclui o novo Terminal Rodoviário, além de uma grande rede de serviços, que deve ir de centro comercial a hotel e condomínio de apartamentos, e que deve ser implantado na Zona Norte da cidade, na região da UFSCar e de frente para a Rodovia Washington Luís. Na manhã desta sexta-feira, 27 de março, ele participou do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA, onde deu todos os detalhes sobre o Rodoporto.

Toledo afirma que o projeto de lei que prevê a PPP (Parceria Público-Privada) para a construção do novo terminal já está na Câmara Municipal. “Depois do aval do Poder Legislativo, o edital de licitação da PPP poderá ser publicado para que as empresas interessadas na parceria se manifestem, e a ganhadora inicie os trâmites para a construção do Rodoporto e, depois, a operação dos serviços através da concessão. É um projeto de planejamento urbano que vai requalificar toda aquela região da cidade”, comenta ele.

APROVADO PELO COMDUSC — O COMDUSC (Conselho de Desenvolvimento Urbano de São Carlos), em reunião realizada em abril de 2024, aprovou, sem nenhum voto contrário, a localização e a modelagem de negócio do Rodoporto. A área pública da Prefeitura, onde a rodoviária será construída, tem 55 mil metros quadrados. Deste total, cerca de 14 mil metros quadrados serão utilizados para a rodoviária. A área restante passará a ser posse da empresa ganhadora da licitação.

Segundo Toledo, em valores atuais, a construção do Rodoporto deve custar cerca de R$ 75 milhões. Para recuperar esses recursos e obter lucro, a empresa que ganhar a licitação terá que realizar investimentos imobiliários e comerciais, que poderão incluir shopping, supermercados e hotéis.

ATÉ R$ 1 BILHÃO EM NEGÓCIOS — Toledo prevê que a construção e o funcionamento do Rodoporto poderão gerar até R$ 1 bilhão em negócios no município. A meta de São Carlos é implantar uma nova rodoviária sem nenhum investimento direto. O objetivo é a implantação de um novo Terminal Intermunicipal de Transporte Coletivo e de Integração Multimodal de Transportes Rodoviários do Município de São Carlos.

A rodoviária atual já tem mais de 50 anos e está a cerca de três quilômetros da rodovia, o que inviabiliza que novas empresas rodoviárias ofereçam seus serviços aos são-carlenses, já que o custo de entrada e saída da cidade é elevado e as viagens se tornam morosas com o tempo gasto apenas nesse percurso.

Segundo o projeto do Rodoporto, o novo equipamento público será construído pela iniciativa privada em troca da cessão de áreas do entorno, onde serão implantados um centro comercial e investimentos imobiliários com construção de prédios de apartamentos.

A Secretaria de Transportes e Trânsito de São Carlos, preocupada com a precariedade da antiga rodoviária, já ultrapassada diante do desenvolvimento da cidade, tomou a iniciativa de publicar um edital de chamamento do PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) para a realização de estudos que viabilizem uma PPP (Parceria Público-Privada) que garanta um terminal moderno, prático e eficiente para a Prefeitura de São Carlos.

A empresa ARCO Arquitetura Contemporânea, vencedora do PMI, realizou todo o estudo técnico de viabilidade. A concessão para a empresa vencedora da PPP será de 35 anos. Depois disso, o novo terminal reverterá para a posse da Prefeitura de São Carlos. O projeto é denominado Complexo do Rodoporto. Os estudos revelam que as obras devem ser construídas em um prazo mínimo de um ano e meio.

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