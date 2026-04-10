JULIO CESAR: “São Carlos tem que ter um aeroporto de cargas, um rodoanel caipira e concluir a duplicação das rodovias”

O vereador e pré-candidato a deputado estadual Julio Cesar: “Não temos uma voz para gritar por nós, para lutar por São Carlos, independentemente de partidos ou ideologias” - Crédito: Jean Guilherme

Participando do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA, o vereador Julio Cesar (PL) e pré-candidato a deputado estadual destaca que São Carlos precisa recuperar a força política que em um dia já teve para recolocar o município na rota do desenvolvimento econômico. Segundo ele, sem a força representativa, São Carlos não tem hoje força política para pressionar secretários de Estado, ministros e também o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Luís Inácio Lula da Silva para que realizem as obras necessárias e fundamentais para que São Carlos dê um salto em seu desenvolvimento.

Julio Cesar cita exemplos de situações que São Carlos enfrenta por pura falta de força política. “As UPAs de São Carlos são todas do modelo 1, ou seja, as mais simples. Não temos, nestas UPAs, uma série de profissionais médicos e um ambulatório mais equipado que existem em cidades maiores. No caso do AME é a mesma coisa. Outras cidades menores têm o AME Mais. Assim, sem a representatividade necessária, ficamos patinando e dependendo da boa vontade das nossas autoridades. Não temos uma voz para gritar por nós, para lutar por São Carlos, independentemente de partidos ou ideologias”, destaca ele.

O parlamentar relata que a cidade não elege um deputado estadual já há 24 anos. Ele afirma que, enquanto isso, Araraquara, que elegeu duas deputadas estaduais, vem superando São Carlos em tudo. “São Carlos recebeu, nos últimos dez anos mais ou menos, apenas duas empresas de porte, que são a Xmobots e a Serasa Experian. Enquanto isso, Araraquara recebeu Hyundai Rotem, Ambev, Random e várias outras empresas. Os investimentos aqui foram de cerca de R$ 800 milhões. Lá foram mais de R$ 3 bilhões”.

Outro ponto destacado por Julio Cesar foi o Aeroporto Internacional Mario Pereira Lopes, que hoje tem a alfândega que atende exclusivamente o centro de manutenção de aeronaves da LATAM. Ele explica que o local já tem um porto seco e poderá ser, com o apoio do governo federal, um aeroporto de cargas com exportação e importação, o que vai promover a geração de emprego e renda. “São Carlos tem tudo para ter um grande aeroporto internacional de cargas. Isso causará uma revolução econômica”.

Segundo ele, existem muitos programas sociais na saúde, na educação, no empreendimento e outros, tanto em São Paulo quanto em Brasília, que dependem de força política para ser implantados em São Carlos. “E somente através da política poderemos melhorar a qualidade de vida da população”.

Ele destaca ainda que conquistas como a USP e a UFSCar, as duas unidades da EMBRAPA, além de várias outras empresas como VW e a própria TAM, à época, todas vieram quando a cidade tinha um, dois ou até mais deputados brigando pela cidade.

“O problema todo é que boa parte de nosso eleitorado vota em candidatos de outras regiões, figuras famosas e outros que, após eleitos, se esquecem de São Carlos e só voltam depois de quatro anos para buscar o voto novamente. Apenas cerca de 25% dos votos foram para os candidatos de São Carlos, ou seja, apenas um quarto — é muito pouco. É totalmente diferente de alguém como eu que moro na cidade, que vou à padaria, ao supermercado daqui etc. Eu sou defensor do voto distrital, que aproxima o eleito do eleitor”, afirma ele.

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