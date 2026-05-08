EDSON FERRAZ: "Se o plano de governo do Netto inclui uma UPA para PETs, eu acho ótimo"

Outro problema que vem sendo destacado pelo vereador Edson Ferraz é a questão da segurança na região entre Cidade Jardim e Tijuco Preto e imediações do Terminal Rodoviário - Crédito: Jean Guilherme

Participando do SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA na manhã desta quinta-feira, 7 de maio, o vereador Edson Ferraz (MDB) reafirmou sua pré-candidatura a deputado estadual, falou dos problemas de segurança na Região Nordeste de São Carlos, nas proximidades do Terminal Rodoviário e de outros problemas, mas centrou sua atenção na questão da saúde dos animais domésticos.

“Não basta termos um canil e um gatil que promovem a doação de cães e gatos. Muitas pessoas estão no limite de alimentar suas famílias e hoje têm muita dificuldade para cuidar dos seus pets. Ocorre que cachorro tem câncer, tem diabetes, tem dor de dente. E sofre, assim como sofremos. E precisa de muitos cuidados que vão muito além da adoção. Então, o município precisa ajudar nisso. Hoje, muitas pessoas têm os pets como membros da própria família”, destacou o parlamentar.

Com relação ao item do programa de governo do então candidato a prefeito Netto Donato (PP), que prevê a implantação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) PET, Ferraz considerou a proposta muito interessante. “De fato, a cidade precisa disso. Afinal, uma consulta com um veterinário, um remédio, um tratamento não ficam nada baratos e nem todos têm condições. Se tivermos uma UPA com atendimento, tratamento, internação etc., fica tudo mais fácil. Desta forma, São Carlos poderá ser modelo para toda a região”, afirma Ferraz. O vereador chegou a se emocionar quando falou sobre o assalto do qual foi vítima e da reação de seus cães. “Eles fizeram tudo o que podiam para me proteger. E eles foram vítimas da violência dos bandidos também”, revelou.

O vereador, inclusive, se dispôs a lutar pela conquista de recursos para que os projetos voltados para a UPA Animal se tornem uma realidade em São Carlos.

SEGURANÇA – Outro problema que vem sendo destacado pelo vereador é a questão da segurança na região entre Cidade Jardim e Tijuco Preto e imediações do Terminal Rodoviário. Ele afirma que o local foi “invadido” por moradores em situação de rua, usuários de drogas e marginais que estão tirando o sossego dos moradores daquela região. Ele pediu uma audiência pública para debater o assunto nos próximos dias.

ELEIÇÕES DE 2016 – Edson Ferraz se lembrou da campanha eleitoral de 2016, quando ajudou o então candidato Airton Garcia a se eleger pela primeira vez. “Andei toda a cidade, filiei mais de 150 pessoas, formei e organizei partidos. Entre os filiados por Ferraz figuravam a folclórica Véia do Carvão e o enfermeiro Elton Carvalho, que foi eleito naquele pleito e está em seu terceiro mandato.”

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