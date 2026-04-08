RODSON DO CARMO: "Mais de 30% dos são-carlenses não possuem a casa própria"

: O secretário de Habitação, Rodson do Carmo: "Vai ter um apartamento no local quem realmente precisa morar naquele local. Se a pessoa deixar o apartamento, sele será automaticamente ocupado por alguém que precisa e que faz parte do cadastro da Secretaria - Crédito: Jean Guilherme

Ao SÃO CARLOS ENTREVISTA, o secretário municipal de Habitação, Rodson do Carmo, afirmou que os futuros moradores dos 200 apartamentos do núcleo habitacional Santa Felícia II, que cerca de 30% dos moradores, ou aproximadamente 80 mil moradores de São Carlos, não possuem moradia própria.

Atualmente, está em construção, na Avenida Bruno Ruggiero Filho, empreendimento cujas unidades serão definidas através de uma classificação por critérios sociais realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no programa MINHA CASA MINHA VIDA, e não através de sorteio.

Ele também explicou que, para concorrer a estas habitações, os interessados que se cadastraram há 3 anos na PROHAB, manifestando interesse em habitação popular, devem agora se recadastrar para atualizar os dados e suas informações. Rodson explica que, como aquele cadastramento foi realizado já há 3 anos, precisa de uma atualização.

“São regras da CAIXA. Mas o recadastramento é muito simples e pode ser feito através de um link no site www.saocarlos.sp.gov.br”.

Rodson ressalta que o link ficará disponível no site por um longo tempo para que todos possam se recadastrar. Segundo ele, os que não se cadastraram há 3 anos podem fazê-lo agora, passando todas as suas informações para a sua Pasta, que as repassará à CAIXA.

Atualmente titular da Secretaria Municipal de Habitação, Rodson do Carmo foi vereador de São Carlos por 3 mandatos, ex-presidente da PROHAB, professor de História e Filosofia. É filiado ao PSDB.

CONDOMÍNIO – Rodson garante que no Santa Felícia II haverá total organização, com a criação de condomínios e regras para a convivência das pessoas em grupo, para organizar a vida social. Segundo ele, neste novo núcleo não serão repetidos os erros cometidos pelo governo estadual no bairro Waldomiro Lobbe Sobrinho (CDHU), onde vários apartamentos foram vendidos ou estão alugados.

“Não vai ocorrer isso. Vai ter um apartamento no local quem realmente precisa morar naquele local. Se a pessoa deixar o apartamento, ele será automaticamente ocupado por alguém que precisa e que faz parte do cadastro da Secretaria de Habitação”, destaca Rodson.

O Governo Federal deu início, em outubro do ano passado, às obras de um conjunto habitacional com 200 unidades na Avenida Bruno Ruggiero Filho, em São Carlos. O empreendimento integra o programa Minha Casa Minha Vida e será chamado de Santa Felícia II.

De acordo com a placa instalada no canteiro de obras, a intervenção é realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos e conta também com a participação do Governo do Estado de São Paulo.

A obra teve início em 15 de outubro e tem previsão de conclusão para 15 de abril de 2027. O investimento total é de R$ 40.797.188,57. A construtora responsável é a Saned Engenharia e Empreendimentos S.A.

O empreendimento está sob administração da Caixa Econômica Federal, com apoio do Ministério das Cidades e do Ministério da Saúde, segundo as informações expostas na sinalização oficial.

Apesar da relevância social do projeto habitacional destinado a famílias de baixa renda, parte da comunidade do entorno tem manifestado preocupação com possíveis impactos urbanísticos e ambientais.

OUTRAS MODALIDADES – Além do programa social MINHA CASA MINHA VIDA, Rodson cita que o município tem aberto outras possibilidades de obtenção da casa própria pela classe média ou por pessoas que não se enquadram no MCMV por conta de terem renda familiar superior ao previsto no projeto.

Ele cita que, em parceria com a iniciativa privada, existe o programa Carta de Crédito do Governo do Estado de São Paulo e outras iniciativas com associações e outras entidades. Segundo ele, nesta gestão, serão construídas cerca de 3.000 habitações.

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