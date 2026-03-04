Vereador Bruno Zancheta visita CEMEI DÃ¡rio Rodrigues no Cidade Aracy

O vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) realizou uma visita à CEMEI Dário Rodrigues, localizada no bairro Cidade Aracy. Durante a visita, o parlamentar foi recebido pelo diretor Wellington Sérgio Duarte.

A iniciativa faz parte do trabalho do vereador de acompanhar de perto os serviços públicos do município, especialmente na área da educação, considerada uma das prioridades de seu mandato.

Ele aproveitou a visita para conferir de perto, a destinação de um recurso, através de emenda parlamentar, que foi encaminhado em 2025, para cobertura de uma área ociosa da escola.

Em 2026, ele enviou novamente recursos para a CEMEI Dário Rodrigues."Transformamos uma área ociosa em um novo espaço lúdico e de aprendizagem. Neste ano, a escola receberá novamente recursos, para novos investimentos", afirmou o parlamentar.

Durante todo seu mandato na Câmara Municipal, Bruno Zancheta tem destinado recursos para fortalecer a estrutura das escolas do município, apoiando iniciativas que contribuam para melhores condições de aprendizagem para os alunos e de trabalho para os educadores.

Para o vereador, investir na educação é investir no futuro da cidade: “Visitar as escolas é fundamental para entender de perto a realidade do que está funcionando e onde precisa melhorar. Ao longo do meu mandato, sempre busquei destinar recursos para nossas escolas, porque acredito que cada centavo investido em educação vale a pena e representa um investimento direto no futuro das nossas crianças e jovens da nossa cidade”, destacou o parlamentar.

Leia TambÃ©m