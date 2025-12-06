(16) 99963-6036
sábado, 06 de dezembro de 2025
Notícias do legislativo

Vereador Bruno Zancheta cobra a regularização da distribuição de suplemento para gestantes

06 Dez 2025 - 07h21Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Vereador Bruno Zancheta cobra a regularização da distribuição de suplemento para gestantes -

O Vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) cobrou durante sessão realizada ontem no Legislativo Municipal, a regularização na distribuição do Carbonato de Cálcio, suplemento essencial para a saúde das gestantes e que está em falta nas unidades de saúde do município. A ausência do produto tem gerado preocupação entre profissionais da saúde e mulheres que dependem desse apoio nutricional para garantir uma gestação saudável.

O Carbonato de Cálcio desempenha papel fundamental no desenvolvimento ósseo do bebê, na prevenção de complicações como pré-eclâmpsia e na manutenção da saúde da mãe durante o período gestacional. Sua oferta regular pelo sistema público é considerada indispensável, principalmente para gestantes. O suplemento é distribuído de forma gratuita através do programa "Dose Certa", do governo estadual.

Na tribuna, Bruno Zancheta reforçou a importância da distribuição e destacou a relevância dessa política pública para a proteção da vida. Segundo o vereador: “Não podemos permitir que falte um suplemento básico e importante em nossa rede. As gestantes precisam de segurança, cuidado e do mínimo necessário para uma gestação tranquila. É dever do poder público garantir isso com responsabilidade e prioridade. Sabemos que o município tem cobrado o governo do Estado, através do programa Dose Certa, para que isso seja resolvido o mais breve possível. Estamos reforçando esse pedido como parlamentar”, afirmou o parlamentar.

O parlamentar continuará acompanhando o caso e cobrando providências do Executivo para que o suplemento seja rapidamente restabelecido nas unidades de saúde e chegue a todas as gestantes que dele necessitam.

 

Leia Também

Vereador Ubirajara Teixeira protocola “Lei Manuela – Lei de Amor e Proteção” para reforçar a segurança em piscinas do município
Notícias do legislativo10h17 - 05 Dez 2025

Vereador Ubirajara Teixeira protocola “Lei Manuela – Lei de Amor e Proteção” para reforçar a segurança em piscinas do município

Prefeitura revitaliza o Calçadão após requerimento da vereadora Cidinha do Oncológico
Notícias do legislativo18h04 - 03 Dez 2025

Prefeitura revitaliza o Calçadão após requerimento da vereadora Cidinha do Oncológico

Vereador Bira quer detector de gás obrigatório em casas com aquecedor a gás
Notícias do legislativo10h27 - 03 Dez 2025

Vereador Bira quer detector de gás obrigatório em casas com aquecedor a gás

Câmara: Legislativo vota orçamento de R$ 1,7 bi para 2026 nesta sexta
Notícias do legislativo08h29 - 28 Nov 2025

Câmara: Legislativo vota orçamento de R$ 1,7 bi para 2026 nesta sexta

Depois de atuação intensa junto à população, Paulo Vieira encerra sua passagem pela Câmara
Notícias do legislativo11h01 - 27 Nov 2025

Depois de atuação intensa junto à população, Paulo Vieira encerra sua passagem pela Câmara

Últimas Notícias