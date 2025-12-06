Vereador Bruno Zancheta cobra a regularização da distribuição de suplemento para gestantes

O Vereador Bruno Zancheta (REPUBLICANOS) cobrou durante sessão realizada ontem no Legislativo Municipal, a regularização na distribuição do Carbonato de Cálcio, suplemento essencial para a saúde das gestantes e que está em falta nas unidades de saúde do município. A ausência do produto tem gerado preocupação entre profissionais da saúde e mulheres que dependem desse apoio nutricional para garantir uma gestação saudável.



O Carbonato de Cálcio desempenha papel fundamental no desenvolvimento ósseo do bebê, na prevenção de complicações como pré-eclâmpsia e na manutenção da saúde da mãe durante o período gestacional. Sua oferta regular pelo sistema público é considerada indispensável, principalmente para gestantes. O suplemento é distribuído de forma gratuita através do programa "Dose Certa", do governo estadual.



Na tribuna, Bruno Zancheta reforçou a importância da distribuição e destacou a relevância dessa política pública para a proteção da vida. Segundo o vereador: “Não podemos permitir que falte um suplemento básico e importante em nossa rede. As gestantes precisam de segurança, cuidado e do mínimo necessário para uma gestação tranquila. É dever do poder público garantir isso com responsabilidade e prioridade. Sabemos que o município tem cobrado o governo do Estado, através do programa Dose Certa, para que isso seja resolvido o mais breve possível. Estamos reforçando esse pedido como parlamentar”, afirmou o parlamentar.



O parlamentar continuará acompanhando o caso e cobrando providências do Executivo para que o suplemento seja rapidamente restabelecido nas unidades de saúde e chegue a todas as gestantes que dele necessitam.

