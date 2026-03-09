(16) 99963-6036
terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
NotÃ­cias do legislativo

Projeto de Elton Carvalho que proÃ­be fogos com estampido Ã© aprovado na CÃ¢mara de SÃ£o Carlos

10 Mar 2026 - 17h09Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Menino chora devido a soltura de fogos com estampido - CrÃ©dito: IAMenino chora devido a soltura de fogos com estampido - CrÃ©dito: IA

A Câmara Municipal de São Carlos deu um passo histórico para a proteção animal e o bem-estar social ao aprovar o Projeto de Lei do vereador Elton Carvalho (Republicanos). A nova legislação proíbe a comercialização, o armazenamento, o transporte e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam efeitos sonoros de estampido ou explosão em todo o município.

O projeto agora segue para a Prefeitura, que deverá publicar um decreto para regulamentar a fiscalização e detalhar como as sanções serão aplicadas na prática.

“Fico contente com a aprovação. Agradeço aos meus pares e acredito que, com uma lei própria, com regulamentação específica e detalhamento por decreto sobre seu funcionamento, os fiscais terão maior respaldo e autoridade para autuar e sancionar os infratores, beneficiando animais, idosos, crianças e demais pessoas prejudicadas pelos estampidos”, celebrou o vereador Elton Carvalho.

A medida é baseada em dados que mostram o sofrimento dos pets: cerca de 45% dos cães apresentam pânico e até convulsões devido aos ruídos. Além dos animais, a lei também protege crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e idosos, que podem sofrer riscos à saúde com o barulho excessivo.

Vale destacar que os chamados “fogos silenciosos” (com apenas efeitos visuais) continuam permitidos, garantindo o brilho das festas sem os prejuízos causados pelo barulho. Com a aprovação, São Carlos se une a municípios como São Paulo e São Bernardo do Campo no combate à poluição sonora.

Leia TambÃ©m

Fogos de artifÃ­cio com estampido poderÃ£o ser proibidos: projeto de lei de Elton serÃ¡ votado nesta terÃ§a-feira
NotÃ­cias do legislativo06h56 - 09 Mar 2026

Fogos de artifÃ­cio com estampido poderÃ£o ser proibidos: projeto de lei de Elton serÃ¡ votado nesta terÃ§a-feira

Vereador Bruno Zancheta visita CEMEI DÃ¡rio Rodrigues no Cidade Aracy
NotÃ­cias do legislativo07h03 - 07 Mar 2026

Vereador Bruno Zancheta visita CEMEI DÃ¡rio Rodrigues no Cidade Aracy

Vereador JÃ¹lio Cesar cobra informaÃ§Ãµes sobre falta de vigia em escolas municipais
NotÃ­cias do legislativo11h58 - 04 Mar 2026

Vereador JÃ¹lio Cesar cobra informaÃ§Ãµes sobre falta de vigia em escolas municipais

Em discurso contundente, LucÃ£o afirma que SÃ£o Carlos precisa retomar protagonismo polÃ­tico estadual
NotÃ­cias do legislativo17h55 - 03 Mar 2026

Em discurso contundente, LucÃ£o afirma que SÃ£o Carlos precisa retomar protagonismo polÃ­tico estadual

ONG ASA recebe R$ 70 mil destinado por Elton Carvalho
Causa animal 16h43 - 24 Fev 2026

ONG ASA recebe R$ 70 mil destinado por Elton Carvalho

Ãšltimas NotÃ­cias