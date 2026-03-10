CÃ¢mara anuncia botÃ£o de denÃºncia contra violÃªncia Ã  mulher e audiÃªncia pÃºblica de conscientizaÃ§Ã£o

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes, utilizou a tribuna do Legislativo para destacar os desdobramentos do movimento “São Carlos por Elas” e anunciar novas medidas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher no município.

Durante seu pronunciamento, o parlamentar ressaltou que o evento reuniu representantes do poder público, instituições, e membros da sociedade civil em São Carlos, reforçando a necessidade de ações permanentes para combater o feminicídio e outras formas de violência.

Segundo Lucão, a Câmara pretende ampliar o debate e avançar na construção de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. “A sociedade quer ação, e é exatamente isso que a Câmara Municipal precisa fazer. Não podemos tratar esse tema apenas em datas simbólicas, mas de forma permanente e responsável”, afirmou.

Botão de denúncia no site da Câmara

Entre as iniciativas anunciadas, está a criação de um botão de acesso rápido para denúncias de violência contra a mulher no site oficial do Legislativo.

De acordo com o presidente, o projeto já foi solicitado ao setor de Tecnologia da Informação da Câmara e deverá ser desenvolvido em parceria com a equipe de comunicação da Casa. A proposta é facilitar o acesso da população aos canais oficiais de denúncia.

O mecanismo permitirá que qualquer pessoa que acesse o portal institucional encontre um ícone visível e de fácil acesso, direcionando o usuário para os serviços oficiais de denúncia e apoio às vítimas.

“A denúncia muitas vezes pode representar a diferença entre o silêncio e a proteção de uma vida. O poder público precisa criar caminhos para que essas mulheres tenham acesso rápido aos canais de ajuda”, destacou Lucão.

Audiência pública no dia 30 de março

Outra ação anunciada pelo presidente do Legislativo é a realização de uma audiência pública de conscientização e enfrentamento ao feminicídio, marcada para o dia 30 de março no Teatro Municipal de São Carlos.

O encontro deverá reunir autoridades, especialistas e representantes da sociedade para discutir estratégias de prevenção e políticas públicas de proteção às mulheres.

Entre os convidados confirmados estão o juiz da Vara da Família de São Carlos, Paulo César Scanavez, e o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho.

Para Lucão Fernandes, a audiência será um momento importante para ampliar o diálogo entre instituições e sociedade na busca por soluções concretas para o problema.

“O movimento ‘São Carlos por Elas’ não termina no evento que realizamos. Ele precisa continuar através de ações concretas, políticas públicas e mobilização permanente”, afirmou.

O presidente também destacou que conta com o apoio dos demais vereadores da Casa para fortalecer as iniciativas e ampliar o debate no Legislativo municipal.

“A defesa da vida e da dignidade das mulheres não é uma pauta de um vereador ou de um partido. É uma causa que pertence a toda a sociedade”, concluiu.

