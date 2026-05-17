Servidores da Fundação CASA aprovam proposta da Campanha Salarial 2026 em assembleia

Os servidores e servidoras da Fundação CASA aprovaram, por ampla maioria, a proposta apresentada pela instituição para a Campanha Salarial 2026. A decisão foi tomada durante Assembleia Geral convocada pelo SITSESP.

A proposta prevê reajuste salarial de 3,54%, com base no IPC-FIPE acumulado entre março de 2025 e fevereiro de 2026. O pagamento será retroativo ao mês de março deste ano.

O índice de reajuste também será aplicado aos benefícios concedidos aos servidores, incluindo vale-alimentação, vale-refeição, auxílio-creche/berçário e auxílio-funeral.

De acordo com a Fundação CASA, os valores reajustados e os retroativos salariais serão pagos na folha de maio, com crédito previsto para o quinto dia útil de junho.

Já os retroativos referentes ao vale-refeição e vale-alimentação, relativos aos meses de março e abril, devem ser creditados em 1º de junho de 2026. Os valores do auxílio-creche e auxílio-berçário serão pagos juntamente com o holerite do retroativo salarial.

A Fundação também informou que dará continuidade aos processos de avaliação de desempenho previstos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). Segundo a instituição, as avaliações referentes aos exercícios de 2025 e 2026 seguirão um cronograma contínuo, dando sequência aos programas realizados entre 2023 e 2024.

Os demais pontos da pauta de reivindicações da categoria, incluindo o pedido de 10% do chamado “descongela”, seguem em discussão no Dissídio Coletivo.

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