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Diretoria da Anvisa decide manter suspensão de produtos da Ypê

16 Mai 2026 - 09h05Por Da redação
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Detergente Ypê - Crédito: Joédson Alves/Agência BrasilDetergente Ypê - Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu manter a suspensão da fabricação, distribuição e venda de lotes de produtos da marca Ypê identificados com final 1. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (15), durante Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada da agência.

A medida havia sido anunciada no início do mês após a Anvisa identificar “descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo”, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

Após a suspensão, a empresa apresentou recurso administrativo, o que provocou a suspensão automática da decisão, conforme prevê o procedimento adotado pela Anvisa. Com isso, a companhia poderia retomar a comercialização dos lotes afetados enquanto o recurso era analisado, embora isso não tenha ocorrido.

Agora, com a nova deliberação da diretoria colegiada, a suspensão foi mantida, impedindo novamente a fabricação, distribuição e venda dos produtos atingidos pela medida sanitária.

Segundo a Anvisa, decisões desse tipo são tomadas para proteger a saúde dos consumidores diante de possíveis irregularidades nos processos de fabricação e controle de qualidade.

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