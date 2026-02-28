LucÃ£o Fernandes deve entrar na disputa para deputado estadual

O presidente da CÃ¢mara, LucÃ£o Fernandes: nome forte surge como novidade no jÃ¡ complicado tabuleiro de xadrez polÃ­tico de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Um novo e conhecido personagem deve entrar na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nas eleições de outubro deste ano. A bola da vez é o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes (PP), até então fora do cenário eleitoral.

A possível pré-candidatura de Lucão teria sido motivada pela decisão de um dos deputados estaduais ligados à IEC (Igreja do Evangelho Quadrangular), da qual ele faz parte, de desistir da reeleição e solicitar ao presidente do Legislativo que assumisse esse desafio.

Lucão está em seu segundo mandato como presidente da Câmara Municipal e tem destacado sua gestão como plural e democrática, respeitando e convivendo com todas as forças políticas existentes na cidade. No último sábado, 28 de fevereiro, ele esteve na Câmara Municipal participando do “Giro 40”, do PSB, partido de esquerda que apoia o presidente Lula. Durante o evento, Lucão entregou ao ministro da Micro e Pequena Empresa, Márcio França, e ao seu filho, o deputado estadual Caio França, uma reivindicação de recursos para políticas públicas de combate ao feminicídio.

A Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) em São Paulo possui forte representação política, com destaque para o deputado estadual Carlos Cezar (PL) e o deputado federal Jefferson Campos (PSB), frequentemente envolvidos em homenagens e ações legislativas na Alesp e na Câmara Federal. O pastor Toninho (Antonio Carlos Stefan) é o atual presidente estadual da IEQ-SP, que conta com cerca de 2 mil igrejas no estado.

PRINCIPAIS LIDERANÇAS POLÍTICAS E RELIGIOSAS EM SP (2025/2026):

Carlos Cezar (PL): Deputado estadual, frequentemente vincula a IEQ ao Parlamento paulista (Alesp).

Jefferson Campos (PSB): Deputado federal, defensor das ações da igreja.

Pastor Toninho: Presidente estadual da IEQ São Paulo, reconhecido na Alesp.

Pastores Celso Nascimento e Rinaldo Digilio: Também citados em atividades legislativas da igreja.

DESTAQUES DA IEQ NO ESTADO DE SÃO PAULO:

Representatividade: A IEQ paulista é considerada a maior do Brasil, com aproximadamente 2 mil igrejas, 500 congregações, 8 mil pastores e mais de 220 mil fiéis.

Alesp: A instituição frequentemente recebe homenagens pelos seus anos de fundação e impacto social na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Foco político: Atuação voltada à valorização da família, ações sociais e liberdade religiosa, consolidando o modelo de “Culto Simultâneo”.

