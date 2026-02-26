Alckmin e Márcio França devem participar de encontro com lideranças em São Carlos

Os ministros Marcio França e Alckmin em São Carlos: eles devem ser as estrelas do PSB no encontro regional deste sábado - Crédito: divulgação

O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e o deputado estadual Caio França devem participar, neste sábado, 28 de fevereiro, a partir das 10h, na Câmara Municipal de São Carlos, da primeira edição do “Giro 40”, organizada pelo diretório estadual do partido.

O encontro tem como objetivo debater os desafios de São Paulo e fortalecer as principais lideranças do PSB para as eleições deste ano. Além dos dirigentes estaduais, também são esperadas as presenças de deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, filiados e militantes.

Devem participar do evento lideranças de São Carlos, como o vice-presidente do PSB, Xico Loco; o ex-prefeito e ex-deputado federal Newton Lima (P); os vereadores Raquel Auxiliadora (PT), Lineu Navarro (PT), Larissa Camargo (PCdoB), Djalma Nery (PSOL) e Fernanda Castellano (PSB).

Ex-governador de São Paulo, Márcio França tem a intenção de disputar o governo do Estado, enquanto Alckmin pretende manter-se como candidato à reeleição ao cargo de vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro também poderá marcar o lançamento da pré-candidatura a deputada federal da empresária do setor imobiliário Maria Aires.

CAMPANHA DE 2022 – Durante a campanha eleitoral de 2022, França e Alckmin estiveram em São Carlos ao lado de Fernando Haddad, então candidato ao governo de São Paulo, e da ex-senadora Marina Silva, entre outros.

Leia Também