Mario Casale visita Curitiba e Joinville, referências inovadoras em cidades modelos

O pré-candidato a prefeito de São Carlos, Mario Casale (Novo), promoveu uma série de visitas departamentais aos municípios de Curitiba (PR) e Joinville (SC), cujo objetivo foi coletar as melhores práticas de gestão pública, estabelecendo um networking com os principais especialistas em gestão pública, entre servidores públicos, assessores, vereadores, secretários e afins. “É muito importante salientar que cada cidade possui a sua identidade própria e nossa proposta não é realizar um simples Ctrl C + Ctrl V, mas sim respeitar a nossa realidade política e a nossa viabilidade econômica e social”, exemplificou o visitante.

Casale enfatizou a importância dessas visitas para a formulação de um plano de governo que priorize uma gestão mais técnica e eficiente. "São Carlos tem um enorme potencial que pode ser alavancado com uma gestão inovadora e muito bem fundamentada”, observou. “Aprender com as experiências de outras cidades nos ajuda a evitar erros e a implementar práticas que já se mostraram eficazes em outros contextos”, completou.

Cidade Modelo

Durante a sua passagem por Curitiba, o pré-candidato conversou com a vereadora Indiara Barbosa (Novo), conhecendo os projetos técnicos e eficazes propostos pela legenda na Câmara Municipal. Casale visitou o Instituto Municipal de Administração Pública (IMAP), que além de cuidar do organograma da Prefeitura, dispõe do programa “Curitiba-Ouve”, canal aberto para reclamações, sugestões e elogios, também oferecendo aos servidores públicos vários cursos de qualificação, sendo que alguns atingem o nível de pós-graduação.

O sistema viário e o conceito de cidade-esponja estruturados na capital paranaense também despertaram a atenção de Casale. Baseado em eixos estruturais com vias trinárias, a mobilidade urbana de Curitiba apresenta uma via central exclusiva para ônibus expressos e vias laterais para veículos locais, priorizando o transporte público integrado, eficiente e muito acessível. Neste projeto são adicionadas calçadas largas e arborizadas, ciclovias extensas, áreas verdes e espaços coletivos. Reconhecida internacionalmente desde a década de 1970, Curitiba se destaca por sua inovadora gestão de água pluvial, implementando parques, canaletas e áreas de permeabilização do solo que minimizam o impacto das chuvas, reduzem o risco de inundações e promovem a recarga dos aquíferos.

Manchester Catarinense

Única cidade que elegeu um prefeito do Novo em 2020, Joinville coleciona prêmios, sendo bem avaliada em diversos indicadores sociais, considerada um dos melhores municípios do país nos quesitos de atração de empresas e qualidade de vida. Na maior cidade catarinense, Casale conheceu o projeto Farol, um espaço focado em auxiliar a sociedade e entidades a utilizarem leis de incentivo de uma forma mais eficaz, englobando coworking, sala de reuniões, auditório, incubadora com mentoria e áreas de convivência. “O Farol é uma referência na utilização de incentivos fiscais para promover projetos culturais, esportivos e sociais”, elogiou o pré-candidato. “Aprender com suas práticas nos permitirá otimizar os recursos disponíveis e incentivar iniciativas que beneficiem toda a comunidade de São Carlos", afirmou.

Conhecendo os trabalhos de diversas secretarias, Casale obteve a oportunidade de conversar com o prefeito Adriano Silva, entendendo as dinâmicas de todas as políticas públicas implementadas nestes quase quatro anos de gestão. “Ficou fácil de entender por que Joinville recebeu o título de Melhor Cidade do Brasil em 2022 no ranking da revista IstoÉ!” classificou o pré-candidato do Novo. “Quero deixar o meu profundo agradecimento a cada um que, em meio a uma agenda atribulada, dedicou seu tempo para nos ajudar no nosso projeto de transformação de São Carlos”, agradeceu.

Conclusão

Casale acredita que essas referências são cruciais para criar uma administração pública mais moderna e conectada com as demandas atuais da população. "A troca de experiências com outras cidades é fundamental para desenvolvermos uma gestão pública que realmente faça a diferença na vida das pessoas”, vislumbra. “Queremos construir uma Capital da Tecnologia mais eficiente, sustentável e inovadora", concluiu.

