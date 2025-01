Andre Braga assume prefeitura de Porto Ferreira pela terceira vez

O prefeito eleito, André Braga, recebe a bandeira de Porto Ferreira das mãos do ex-prefeito Rômulo Rippa - Crédito: divulgação

O professor Andre Braga (PL) assumiu, no dia 31 de dezembro de 2024, como prefeito de Porto Ferreira e vai governar a cidade entre 2025 e 2008. Com a vitória nas eleições de 6 de outubro, Braga será o primeiro político a exercer três vezes o cargo de prefeito da cidade. Antes, ele foi prefeito de 1997 e 2004, quando, já no final do mandato, foi cassado pela Justiça Eleitoral.

André foi empossado pela sua irmã, a vereadora Renata Braga, que foi a mais votada de Porto Ferreira, com 2.081 votos. Após a solenidade oficial realizada na Câmara Municipal, ele foi até ao Paço Municipal onde recebeu uma bandeira de Porto Ferreira das mãos do ex-prefeito Rômulo Rippa (PSD), simbolizando a transmissão do cargo.



Andre vem de um família de políticos. Seu pai, o dentista Dorival Braga, falecido em 18 de maio de 2024, governou Porto Ferreira de 1973 a 1976 e de 1983 a 1988 e foi deputado estadual de 1992 a 2002. Sua irmã, Renata Braga foi prefeita entre 2013 e 2016.Depois disso, André perdeu as eleições de 2016 e 2020, quando foi derrotado por Rômulo Rippa.

André foi vereador de 1993 a 1996 pelo PSD. Depois ingressou no PSDB, partido ao qual foi filiado até 2023, quando se filiou ao PL do ex-prefeito Jair Bolsonaro. Suas gestões municipais foram marcadas pela construção de várias escolas e outras obras, principalmente em parceria com o governo estadual.

Nascido em Porto Ferreira (SP) em 14/02/1967, Andre Braga tem 57 anos, é professor de ensino médio com ensino superior completo e casado.

