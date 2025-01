Prefeita reeleita, Dona Graça e nove vereadores tomam posse em Itirapina

Prefeita reeleita Maria da Graça Zucchi Moraes e do vice-prefeito reeleito Antônio Rafael Sanches - Crédito: divulgação

Na manhã de 1º de janeiro de 2025, Itirapina realizou a Sessão Solene de Posse dos vereadores, da prefeita reeleita Maria da Graça Zucchi Moraes e do vice-prefeito reeleito Antônio Rafael Sanches. A cerimônia, que contou com a presença de autoridades, familiares e cidadãos, teve início às 10h.

O evento ressaltou a importância dos vereadores e o papel fundamental do Chefe do Executivo e do Vice-Prefeito na administração municipal. O mestre de cerimônia, Rodrigo Rubio, abriu a solenidade e convidou o vereador Rodrigo Augusto da Silva Rodrigues para presidir a mesa, conforme disposto no artigo terceiro do regimento interno da Câmara Municipal, que determina que o vereador mais votado seja o responsável por essa função.

Após a leitura das biografias dos eleitos, os vereadores tomaram posse em seus lugares no plenário. A presença da prefeita reeleita Maria da Graça Zucchi Moraes e do vice-prefeito reeleito Antônio Rafael Sanches na mesa simbolizou a continuidade do trabalho iniciado em mandatos anteriores.

Os agradecimentos às autoridades foram seguidos pela execução dos Hinos Nacional e Municipal. O presidente pediu ao vereador Marcelo Fidêncio que acompanhasse os demais vereadores na Tribuna para formalizar suas assinaturas no termo de posse, dando início a um novo ciclo no Poder Legislativo.

Os vereadores convocados foram:

- VEREADORA ELISABETE DE OLIVEIRA SILVA

- VEREADOR FELIQUES HENRIQUE DE OLIVEIRA

- VEREADOR GABRIEL FERRARI REBELLO

- VEREADOR GABRIEL FERREIRA GOBBI

- VEREADOR JOSÉ HENRIQUE SALISMAN ROSSLER

- VEREADORA KEILA SCHMIDT

- VEREADOR LUCIANO PEREIRA BATISTA

- VEREADOR MARCELO RIZZO

- VEREADORA MILENI CRISTINA GIANEI BALDISSERA

Com a assinatura do termo de posse pelo presidente e pelo vereador Marcelo Fidêncio, teve início a nova legislatura. A sessão não apenas celebrou os novos mandatos, mas também reafirmou o compromisso com a democracia e as necessidades da comunidade itirapinense. Espera-se que os próximos quatro anos sejam marcados por um trabalho colaborativo em prol do desenvolvimento da nossa cidade.

