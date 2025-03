Prefeitura entrega novo prédio da CEMEI Santo Piccin em Água Vermelha

Novo prédio da CEMEI Santo Piccin - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos inaugurou nesta sexta-feira (28/02) o novo prédio do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Santo Piccin, localizado no distrito de Água Vermelha. A obra, que contou com um investimento de R$ 3,2 milhões, já atende 101 crianças com idades entre 4 meses e 5 anos e 11 meses, nos regimes de ensino integral e parcial. Com a nova estrutura, a capacidade da unidade será ampliada para até 130 crianças em período integral e 260 no meio período. Ainda há vagas disponíveis para o ano letivo vigente.

Além das atividades escolares, a unidade também oferece recreação no contraturno, beneficiando famílias que precisam do serviço para conciliar a rotina de trabalho.

A construção do novo prédio foi uma reivindicação do então vereador e atual vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Roselei Françoso. Os recursos para a obra foram obtidos junto ao Banco do Brasil.

Para a diretora do CEMEI Santo Piccin, Marina Bertoncello Limoni, ter uma escola moderna e bem equipada no distrito vai fazer toda a diferença para os alunos. “Isso significa mais oportunidade de aprendizado e um futuro melhor. Hoje nós estamos atendendo alunos da fase 1 até a fase 6. As crianças da fase 1 até a 4, no período integral, fases 5 e 6 meio período, mas ainda temos vagas disponíveis. Aqui atendemos as crianças do distrito e do entorno, até dois quilômetros para frente do pedágio. Recebemos oito rotas de ônibus, trazendo crianças das fases 5 e 6, que são obrigatórias”, relatou a diretora, agradecendo o empenho do prefeito Netto Donato e do vice-prefeito, Roselei Françoso.

“O projeto atende a uma antiga demanda da comunidade, que há anos reivindicava melhores condições para alunos e professores. A unidade foi planejada, preparada para atender crianças de 0 a 6 anos de idade, inclusive com sala de recursos com professora de educação especial, tudo isso nós não tínhamos no prédio antigo. O projeto seguiu os mais altos padrões de acessibilidade e segurança, beneficiando toda a comunidade escolar. E seguindo o plano de governo do prefeito Netto Donato, em breve, entregaremos novas unidades, uma na região sul de São Carlos, local onde a demanda sempre é grande”, disse Paula Knoff, secretária municipal de Educação.

O vice-prefeito Roselei Françoso lembrou da batalha para a construção da nova unidade escolar. “Desde o processo de desapropriação da área até hoje com a entrega completa da obra, se passaram 15 anos. Mas agora vendo esse prédio pronto, estruturado e com essas crianças sendo bem atendidas, a luta valeu a pena. É uma escola sustentável, com ambientes planejados, organizados, já com todo o processo de segurança, de câmeras, de monitoramento, então eu não tenho dúvida nenhuma que a população de Água Vermelha está muito feliz com esse equipamento público”.

Já o prefeito de São Carlos, Netto Donato, ressaltou que a chegada da nova unidade reforça o compromisso com a educação pública e o desenvolvimento do distrito de Água Vermelha, trazendo liderança para um futuro mais promissor para crianças daquela região. “Estou muito feliz por participar dessa grande entrega aqui no distrito de Água Vermelha, uma escola moderna, adequada para receber as nossas crianças. O distrito tem registado crescimento populacional nos últimos anos, por isso ampliamos o número de vagas para que todos possam ser atendidos”, afirmou o prefeito.

Netto Donato anunciou, ainda, que o distrito de Santa Eudóxia também vai receber uma nova unidade escolar. “Vamos construir uma escola nova para os alunos do CEMEI Dionísio da Silva, porém também já projetamos uma unidade maior, com mais vagas, para absorver a demanda do distrito. Em breve também vamos entregar a escola do Ipê Mirim”.

Também participaram da solenidade de inauguração do CEMEI Santo Piccin os vereadores Bruno Zancheta, Paulo Vieira e Edson Ferraz, que na ocasião representou o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes. Os familiares de Santo Piccin foram homenageados pela Secretaria Municipal de Educação.

Leia Também