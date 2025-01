Maior vitória de Netto Donato foi em Água Vermelha, reduto de Roselei

Compartilhar no facebook

O prefeito Netto Donato com seu vice, Roselei: mais de 68% dos votos válidos no distrito de Água Vermelha - Crédito: divulgação

O prefeito Netto Donato (PP) obteve, em 6 de outubro de 2025, a sua maior vitória no Distrito de Água Vermelha, reduto eleitoral do seu vice, o advogado, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Roselei Françoso (MDB). Netto obteve um total de 961 votos no distrito, o que corresponde a 68,94%1 dos 1.394 votos válidos.

O candidato derrotado no pleito municipal, Newton Lima (PT), venceu a disputa apenas em dois colégios eleitorais, que foram a UFSCar e a USP.

VITÓRIA COM 53,54% DOS VOTOS - O advogado Netto Donato foi eleito prefeito de São Carlos (SP), na eleição municipal realizada em 6 de outubrocom 68.178 votos, correspondente a 53,54% dos votos válidos.

O candidato Newton Lima (PT) recebeu 50.749 votos, o equivalente a 39,85% dos votos, e o candidato Mario Casale (Novo) teve 8.413 votos, correspondente a 6,61% dos votos.

Essa é a primeira vez que Netto assume a gestão do município. Ele concorreu com a coligação formada pelos partidos PP / PRD / PODE / PDT / PL / Solidariedade / MDB / Federação PSDB Cidadania / Republicanos/ Avante.

Antonio Netto Donato tem 43 anos, é casado e pai de dois filhos. É advogado e, em 2020, passou a integrar a atual administração municipal de São Carlos, primeiro como secretário de Planejamento e, depois, como secretário de Governo.

Essa foi a terceira vez que disputou a eleição para prefeito do município. Em 2016, ficou em segundo lugar com 20,25% dos votos e em 2020, teve 16,02%. Também concorreu a vereador em 2012, não sendo eleito. Ele declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 2.194.555,36. Veja aqui a lista de bens declarados.

Votação dos candidatos com 100% das urnas apuradas:

Netto Donato (PP): 53,54% dos votos válidos

Newton Lima (PT): 39,85% dos votos válidos

Mario Casale (Novo): 6,61% dos votos válidos

Brancos: 3,88%

Nulos: 5,81%

