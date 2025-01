Vereador Bira vai à posse montado em um cavalo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Bira ao lado do colega Djalma Nery - Crédito: Abner Amiel

Uma cena inusitada foi registrada, na manhã desta quarta-feira (1°), durante a posse do prefeito, do vice e dos 21 vereadores, na frente do Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão. O vereador Bira (Podemos) foi à posse montado em um cavalo.

Diversos pessoas, inclusive vereadores tiram fotos com Bira. Dois dos vereadores que tiraram foto foram Djalma Nery (PSOL) e Leandro Guerreiro (PL).

"Cada um constrói sua história e hoje eu estou aqui porque o cavalo me trouxe até a Câmara Municipal. O cavalo faz parte da minha história, representa minha origem", declarou Bira ao São Carlos Agora.

Além dos vereadores, quem tirou foto com Bira foi o prefeito eleito Netto Donato (PP).

Leia Também