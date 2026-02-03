São Carlos abriga mais de 46 mil empresas

A construção é a área de atuação de 3.153 empresas, ou 6,9% do total, distribuídas entre MEIs, microempresas, EPPs e outras modalidades. - Crédito: Agência Brasil

Com cerca de 260 mil habitantes, duas universidades públicas, uma pública e uma faculdade de alta tecnologia, o município possui um estoque de 46.019 empresas. As informações são oficiais do Escritório Regional do Sebrae e foram obtidas com exclusividade pelo SÃO CARLOS AGORA.

Deste total de empreendimentos, 21.002, ou 45,6%, são MEIs (Microempreendedores Individuais); 18.087, ou 39,3%, são MEs (Microempresas); 2.449, ou 5,3%, são EPPs (Empresas de Pequeno Porte). As demais modalidades empresariais reúnem 4.481 empresas, ou 9,7% dos negócios.

O setor de serviços é o que mais reúne empreendimentos, com 25.376 empresas, o que representa 55,1% do total. O comércio reúne 11.510 empreendimentos, ou 25% do total. A indústria conta com 3.925 empresas, ou 8,5% dos empreendimentos. A construção é a área de atuação de 3.153 empresas, ou 6,9% do total. A agropecuária reúne 2.035 CNPJs, o que corresponde a 4,4% dos negócios.

“O dinamismo empreendedor de São Carlos, impulsionado por negócios cada vez mais digitais e pelo setor de serviços, mostra uma força notável. Para 2026, o foco do Sebrae-SP será transformar essa energia em crescimento sólido e sustentável para os negócios locais, por meio de ações de estímulo ao aumento do faturamento dos pequenos negócios”, afirma o líder operacional regional do Sebrae São Carlos.

Os números da pesquisa do Sebrae mais uma vez revelam uma cidade com economia bastante diversificada, com muitas empresas distribuídas em diversos segmentos. “Assim como no orçamento de um indivíduo se aconselha que seus investimentos nunca estejam concentrados em uma única ‘cesta’, na economia de um país, estado ou município ocorre o mesmo. Quanto mais diversificada for a fonte de geração de riqueza de uma cidade, ou quanto menos dependente de um único fator, produto ou setor, maiores são as chances de sustentabilidade do crescimento econômico ao longo do tempo. Isso ocorre porque a diversificação reduz a possibilidade de oscilações pontuais e/ou setoriais impactarem o desempenho geral da economia”, explica o economista Jaime Vasconcellos.

O especialista ressalta que, em São Carlos, pode-se dizer que isso ocorre de forma estrutural. “Temos um município com comércio resiliente, setor de serviços em expansão, forte influência do ensino universitário — que sempre traz benefícios socioeconômicos —, além de segmentos industriais com alta incorporação tecnológica. Tudo isso, considerando ainda sua relevante posição geográfica, com fluxos ativos de escoamento produtivo e impacto substancial do agronegócio. Essas características funcionam como salvaguardas da cidade. Tanto que, entre 2012 e 2021 — período marcado por uma recessão econômica nacional em 2015 e 2016 e pelos fortes impactos da primeira e segunda ondas da pandemia em 2020 e 2021 —, o mercado de trabalho formal de São Carlos avançou 5,7%, o dobro do aumento percentual brasileiro”, destacou Vasconcellos.

