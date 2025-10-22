Paulistão Atacadista vai abrir loja em São Carlos em 2026, anuncia Chalim Savegnago

Paulistão Atacadista - Crédito: divulgação

São Carlos ganhará, em 2026, uma unidade da rede Paulistão Atacadista. O anúncio oficial foi realizado pelo presidente-executivo do grupo Savegnago, Chalim Savegnago, em uma live transmitida no YouTube. “O Paulistão em São Carlos já está em plena obra. Estamos estruturando já. Vamos inaugurar em 2026, no primeiro semestre”, afirmou.

A rede Paulistão vive uma fase de franca expansão e teve cinco novas lojas inauguradas em 2025. A próxima inauguração acontecerá em dezembro, em Mogi Guaçu.

Chalim também destacou que o projeto da rede é ter um Paulistão em todas as cidades que contam com unidades do Savegnago, além de expandir a rede de postos de combustíveis com a marca principal.

A rede Savegnago de supermercados representa o maior conglomerado do setor no interior de São Paulo em faturamento e a oitava maior força no Estado. Presente em 23 municípios paulistas, o grupo está ampliando sua força de trabalho para 15,5 mil empregados. A previsão é encerrar 2025 com 157 mil m² de área de vendas e 1.366 checkouts.

Atualmente, são 64 lojas Savegnago, 10 do Paulistão, 3 Savegnago Prático e 7 autopostos. O grupo, sediado em Sertãozinho, possui ainda dois centros de distribuição e um de manutenção.

Na semana passada, o executivo Chalim inaugurou a restauração da unidade da Praça Itália, em São Carlos. A loja passou por uma renovação completa e ganhou uma nova roupagem. Foi a primeira unidade inaugurada em São Carlos, onde o grupo mantém também uma loja na Avenida Marginal, próxima à Escola Educativa, e outra no Shopping Passeio.

