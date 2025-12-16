Grêmio São-Carlense enfrenta o União Cacoalense na estreia da Copinha 2026

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Grêmio São-Carlense, que entra em campo às 17h15 para enfrentar o União Cacoalense (RO), pela primeira rodada da Copinha 2026, no estádio do Luisão. A partida é válida pelo jogo nº 31 e terá transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão, permitindo que torcedores de todo o país acompanhem o confronto diretamente da Capital da Tecnologia.

No mesmo dia, o estádio recebe mais um duelo importante. Às 19h30, o Santos enfrenta o Real Brasília (DF). A partida terá transmissão pelo YouTube e também pela CazeTV, ampliando o alcance do tradicional torneio de base.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada em jogo único na fase de grupos, com os dois melhores colocados de cada chave avançando para o mata-mata. A partir da fase eliminatória, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

