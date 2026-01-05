(16) 99963-6036
segunda, 05 de janeiro de 2026
Copinha 2026

Santos vence o Real Brasília na estreia da Copinha

05 Jan 2026 - 06h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Santos vence o Real Brasília na estreia da Copinha -

O Santos FC derrotou o Real Brasília-DF por 3 a 0 e, desta forma, termina a primeira rodada como líder da chave. Mateus Xavier foi às redes aos 7 e aos 10 minutos do primeiro tempo e consagrou-se como o artilheiro da noite. Pedro Assis selou a vitória ao cobrar pênalti aos 40 minutos da etapa complementar.

Na próxima quarta-feira (07/01), o Estádio Luisão volta a receber a Copa São Paulo a partir das 17h15, quando Grêmio São-Carlense e Real Brasília-DF se enfrentam. Na sequência, às 19h30, é a vez de Santos FC e União Cacoalense-RO medirem forças. A competição é organizada Federação Paulista de Futebol com apoio da Prefeitura de São Carlos. 
 

Leia Também

Grêmio São-Carlense estreia com empate na Copinha diante de mais de 7 mil torcedores
Copinha 202621h02 - 04 Jan 2026

Grêmio São-Carlense estreia com empate na Copinha diante de mais de 7 mil torcedores

Jogos da Copinha começam neste domingo em São Carlos
Copinha 202606h36 - 04 Jan 2026

Jogos da Copinha começam neste domingo em São Carlos

Jovem é detido após agredir e morder o pai em Ibaté
Briga Entre Pai e Filho21h11 - 02 Jan 2026

Jovem é detido após agredir e morder o pai em Ibaté

Grêmio São-carlense estreia no domingo na Copinha em São Carlos
Copinha 202609h05 - 01 Jan 2026

Grêmio São-carlense estreia no domingo na Copinha em São Carlos

Jovem goleiro de São Carlos vai disputar a Copinha 2026 pelo Grêmio São Carlense
Copinha 202617h21 - 26 Dez 2025

Jovem goleiro de São Carlos vai disputar a Copinha 2026 pelo Grêmio São Carlense

Últimas Notícias