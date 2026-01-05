Santos vence o Real Brasília na estreia da Copinha

O Santos FC derrotou o Real Brasília-DF por 3 a 0 e, desta forma, termina a primeira rodada como líder da chave. Mateus Xavier foi às redes aos 7 e aos 10 minutos do primeiro tempo e consagrou-se como o artilheiro da noite. Pedro Assis selou a vitória ao cobrar pênalti aos 40 minutos da etapa complementar.
Na próxima quarta-feira (07/01), o Estádio Luisão volta a receber a Copa São Paulo a partir das 17h15, quando Grêmio São-Carlense e Real Brasília-DF se enfrentam. Na sequência, às 19h30, é a vez de Santos FC e União Cacoalense-RO medirem forças. A competição é organizada Federação Paulista de Futebol com apoio da Prefeitura de São Carlos.