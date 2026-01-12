Santos vence o Cuiabá e avança na Copinha

Crédito: Santos FC
O Santos garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).
O único gol da partida foi marcado por JP Chermont, jogador que já teve passagem pelo elenco profissional do Peixe, e foi decisivo para assegurar a classificação santista na principal competição de base do país.
Com o resultado, o Santos segue vivo na Copinha e agora aguarda o vencedor do confronto entre Ferroviária e Real Brasília para conhecer seu próximo adversário na terceira fase. Já o Cuiabá se despede da edição 2026 do torneio.