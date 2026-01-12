(16) 99963-6036
segunda, 12 de janeiro de 2026
Copinha 2026

Santos vence o Cuiabá e avança na Copinha

12 Jan 2026 - 20h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Santos vence o Cuiabá e avança na Copinha - Crédito: Santos FC Crédito: Santos FC

O Santos garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP).

O único gol da partida foi marcado por JP Chermont, jogador que já teve passagem pelo elenco profissional do Peixe, e foi decisivo para assegurar a classificação santista na principal competição de base do país.

Com o resultado, o Santos segue vivo na Copinha e agora aguarda o vencedor do confronto entre Ferroviária e Real Brasília para conhecer seu próximo adversário na terceira fase. Já o Cuiabá se despede da edição 2026 do torneio.

Leia Também

Santos enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira no Estádio Luisão
Copinha 202614h54 - 12 Jan 2026

Santos enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira no Estádio Luisão

Jogo entre Santos e Cuiabá será realizado no Luisão
Copinha 10h04 - 11 Jan 2026

Jogo entre Santos e Cuiabá será realizado no Luisão

Grêmio perde para o Santos e se despede da Copinha
Copinha 202613h24 - 10 Jan 2026

Grêmio perde para o Santos e se despede da Copinha

Manifesto contra ação dos EUA na Venezuela reúne poucos estudantes da UFSCar no Centro
São Carlos 11h39 - 10 Jan 2026

Manifesto contra ação dos EUA na Venezuela reúne poucos estudantes da UFSCar no Centro

Grêmio enfrenta o Santos em busca da classificação
Copinha 06h26 - 10 Jan 2026

Grêmio enfrenta o Santos em busca da classificação

Últimas Notícias