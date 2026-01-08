Santos vence e se classifica na Copa São Paulo

Santos venceu o Cacoal em partida disputada no Luisão pela Copinha - Crédito: Divulgação

O Santos FC derrotou o União Cacoalense-RO por 2 a 1 e não somente conquistou a vaga na segunda fase, como também, com uma rodada de antecedência, assegurou a liderança do Grupo 16.

Artilheiro do Peixe, Mateus Xavier abriu a contagem após cobrança de escanteio aos 36 minutos. O União empatou aos 16 minutos do segundo tempo com Ji-Paraná, de pênalti, mas Mateus Xavier voltou a deixar sua marca seis minutos mais tarde, de cabeça, e chegou ao seu quarto gol no torneio.

No próximo sábado (10/01), dois jogos encerram a primeira fase. Dependendo de uma simples vitória para se classificar, o Grêmio São-Carlense recebe o Santos FC às 11h. Caso o Lobão da Central não consiga o triunfo, quem avança é o vencedor do jogo entre Real Brasília-DF e União Cacoalense-RO, que medem forças um pouco antes, às 8h45.

Os duelos têm entrada aberta ao público, mas, para acessar o estádio, o torcedor deve reservar seu ingresso virtual no site fpf.soudaliga.com.br. Por medida de segurança, não é permitida a entrada de torcedores com camisas de clubes brasileiros que não estejam jogando na cidade no dia do evento.

