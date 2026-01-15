Santos vence a Ferroviária e enfrenta o Cruzeiro no Luisão

Crédito: Divulgação

O Santos FC continua fazendo valer a força de sua torcida em São Carlos para avançar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (14/01), atuando no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”, a equipe praiana derrotou a Ferroviária por 4 a 1, em duelo válido pela terceira fase, e se classificou para as oitavas de final. A competição é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em parceria com a Prefeitura de São Carlos.

Em um primeiro tempo de amplo domínio, o Santos abriu 3 a 0 ainda antes do intervalo com Mateus Xavier, Felipe Assis e Nadson. Na etapa complementar, Kenay aumentou a vantagem e, nos minutos finais, Nicolas descontou para a Ferroviária.

Presente no Luisão, o prefeito Netto Donato ressaltou que a cidade tem se destacado por sua organização dentro e fora das quatro linhas no torneio, o que faz com que os jogos prossigam em São Carlos. "Mais uma noite maravilhosa no Luisão, com clima bom, torcida feliz e um grande jogo entre Santos e Ferroviária. A cidade está vivendo um momento de alegria e é isso o que a gente quer", afirma o prefeito.

COMPETIÇÃO CONTINUA NA CIDADE – A Federação Paulista de Futebol anunciou que o Estádio Luisão também receberá o jogo do Santos FC nas oitavas de final. Na próxima sexta-feira (16/01), a equipe enfrenta o Cruzeiro EC em compromisso marcado para às 21h30. A Raposa, por sua vez, chega a São Carlos depois de vencer a Ponte Preta em sua última apresentação, por 3 a 0.

De acordo com o secretário de Esportes, Fernando Carvalho, a escolha do Luisão para ser sede de mais uma partida representa o reconhecimento da seriedade com que São Carlos tem tratado a competição. "O prefeito Netto e o vice-prefeito Roselei proporcionaram a estrutura necessária para que a gente fizesse o nosso trabalho. E saber que a torcida e as delegações estão gostando do que têm presenciado na Copinha é motivo de felicidade para todos nós", comenta Fernando.

Para o jogo entre Santos FC e Cruzeiro EC, uma vez mais a entrada será aberta ao público, sendo que o torcedor que quiser acompanhar a partida no estádio deve reservar seu ingresso virtual no site fpf.soudaliga.com.br. Por medida de segurança, não é permitida a entrada de quem estiver com camisa de clubes brasileiros que não estejam jogando na cidade no dia do evento.

