segunda, 12 de janeiro de 2026
Copinha 2026

Santos enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira no Estádio Luisão

12 Jan 2026 - 14h54Por Da redação
Copinha 2026 - Crédito: Arte SCACopinha 2026 - Crédito: Arte SCA

A partida entre Santos FC e Cuiabá EC, válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, será disputada nesta segunda-feira (12/01), às 17h30, no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A Copinha é realizada em parceria com a Prefeitura de São Carlos, e o jogo terá entrada gratuita. Para acessar o estádio, o torcedor deve realizar a reserva do ingresso virtual pelo site fpf.soudaliga.com.br. Por medida de segurança, está proibida a entrada de pessoas vestindo camisas de clubes brasileiros que não estejam em campo na cidade no dia do evento. A partida também terá transmissão ao vivo pela CazeTV.

O Santos FC chega embalado após liderar o Grupo 16, com 100% de aproveitamento, somando três vitórias, todas disputadas em São Carlos. Já o Cuiabá EC avançou como segundo colocado do Grupo 15, que teve sede em Araraquara, com uma vitória e dois empates.

