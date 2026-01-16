Santos enfrenta o Cruzeiro no Estádio Luisão nesta sexta-feira

Crédito: Santos FC

O Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, será palco de mais um grande confronto da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira (16), às 21h30, o Santos FC enfrenta o Cruzeiro EC pelas oitavas de final da competição.

A partida reforça a importância de São Carlos no cenário da Copinha, já que o Luisão volta a receber um jogo decisivo do torneio. O Cruzeiro chega embalado após vencer a Ponte Preta por 3 a 0 em sua última apresentação, enquanto o Santos busca a classificação para a próxima fase diante de sua torcida.

Assim como nas partidas anteriores, a entrada será gratuita. Para acompanhar o confronto no estádio, o torcedor deverá reservar o ingresso virtual por meio do site fpf.soudaliga.com.br. Por medida de segurança, não será permitida a entrada de pessoas vestindo camisas de clubes brasileiros que não estejam atuando na cidade no dia do evento.

A expectativa é de casa cheia e clima de decisão no Luisão para mais um capítulo da tradicional competição de base do futebol brasileiro.

