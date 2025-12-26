(16) 99963-6036
sexta, 26 de dezembro de 2025
Copinha 2026

Jovem goleiro de São Carlos vai disputar a Copinha 2026 pelo Grêmio São Carlense

26 Dez 2025 - 17h21Por Jessica Carvalho R
O futebol de base de São Carlos terá um representante importante na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O goleiro Victor Calado, de 15 anos, nascido em 2010, foi confirmado no elenco do Grêmio São Carlense para a disputa da tradicional competição, que começa em janeiro do próximo ano.

Mesmo com pouca idade, Victor já acumula passagens por clubes de destaque na formação de atletas. O jovem atleta já defendeu o Santos FC e também o Monte Azul, experiências que contribuíram para o seu desenvolvimento técnico e maturidade dentro de campo.

Agora, integrando o elenco do Grêmio São Carlense, Victor terá a oportunidade de disputar a Copinha, considerada a principal vitrine do futebol de base do país, responsável por revelar grandes nomes do futebol brasileiro.

A presença de um atleta são-carlense na competição reforça o trabalho realizado na formação de jovens talentos e enche de orgulho familiares, treinadores e a comunidade esportiva da cidade. Para Victor, a Copinha representa mais um passo importante na busca pelo sonho de seguir carreira no futebol profissional.

