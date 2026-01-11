Jogo entre Santos e Cuiabá será realizado no Luisão

Crédito: divulgação

A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou que a partida entre Santos FC e Cuiabá EC será disputada em São Carlos. O duelo é válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que é realizada em parceria com a Prefeitura de São Carlos.

Conforme o comunicado, o confronto acontece já nesta segunda-feira (12/01), às 17h30, no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”. Além da entrada aberta ao público, o jogo também terá transmissão ao vivo pela CazeTV.

Líder do Grupo 16 na primeira fase – quando já havia feito três apresentações em São Carlos –, o Santos FC soma três vitórias até o momento. O Cuiabá EC disputou o Grupo 15 em Araraquara e ficou com o segundo lugar, obtendo retrospecto de uma vitória e dois empates.

Vale lembrar que a partida terá entrada gratuita, mas o torcedor deve reservar seu ingresso virtual no site fpf.soudaliga.com.br para ter acesso ao estádio. Por medida de segurança, é proibida a entrada de quem estiver usando camisa de clubes brasileiros que não estejam jogando na cidade no dia do evento.

REAL BRASÍLIA – A FPF igualmente confirmou que a equipe do Real Brasília-DF, que também havia disputado a primeira fase em São Carlos, viaja até Araraquara para seu próximo compromisso. Também na segunda-feira (12/01), só que às 19h, o clube candango enfrenta a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa.

Na terceira fase, o vencedor de Santos FC e Cuiabá EC mede forças contra quem passar de Ferroviária e Real Brasília, com data, horário e local a definir.

