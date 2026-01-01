Grêmio São-carlense estreia no domingo na Copinha em São Carlos

Estádio do Luisão -

O Grêmio São-carlense faz sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior no próximo domingo, 4 de janeiro, em São Carlos. A competição começa na cidade com dois jogos programados para o mesmo dia, movimentando o estádio logo na abertura da tradicional Copinha.

Na primeira partida, marcada para 17h15, o Grêmio São-carlense entra em campo para enfrentar o União Cacoalense (RO). Na sequência, às 19h30, será a vez de Santos FC e Real Brasília (DF) medirem forças, fechando a rodada inaugural na sede são-carlense.

Ingressos gratuitos com retirada online

A entrada para os jogos será gratuita, porém os torcedores precisam retirar os ingressos de forma antecipada por meio do site fpf.soudaliga.com.br. Para ter acesso ao estádio, é obrigatório estar cadastrado na plataforma.

Os ingressos são liberados rodada a rodada, e as partidas já aparecem disponíveis no sistema conforme os grupos e sedes da competição.

Para realizar o cadastro, o torcedor deve acessar o site e clicar na opção “Cadastrar”, localizada no menu superior. Após preencher os dados solicitados, será necessário realizar a coleta da imagem facial, cuja validação ocorre em poucos segundos. Concluído o processo, os jogos ficam visíveis na tela inicial da plataforma.

Ao escolher a partida desejada, o torcedor deverá selecionar o setor mandante ou visitante. O ingresso ficará disponível no próprio sistema, contendo todas as informações necessárias para o acesso ao estádio.

Cada cadastro permite a retirada de ingressos para até cinco pessoas, desde que todas estejam previamente cadastradas no site. Para isso, é preciso adicionar os convidados na área “Convidados”, informando e-mail ou CPF. O convidado receberá uma notificação para aceitar o convite e, assim, garantir o ingresso.

A expectativa é de bom público para a estreia, especialmente para acompanhar o Grêmio São-carlense diante de sua torcida na principal competição de base do futebol brasileiro.

