Grêmio São-Carlense estreia com empate na Copinha diante de mais de 7 mil torcedores

Crédito: Divulgação

O Grêmio São-Carlense começou sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior com um empate em 2 a 2, em uma partida marcada por superação e apoio maciço da torcida. Mesmo saindo atrás do placar em duas oportunidades, o Lobão mostrou poder de reação e buscou a igualdade com gols de Igor Rodrigues e Math Soares.

A partida contou com a presença de mais de 7 mil torcedores, que incentivaram a equipe do início ao fim, empurrando o Grêmio São-Carlense na busca pelo resultado.

Com o ponto conquistado na estreia, o Lobão volta a campo na próxima quarta-feira, dia 7 de janeiro, às 17h15, em mais um compromisso decisivo pela competição.

