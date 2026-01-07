Grêmio sai na frente, mas cede empate ao Real Brasília

Lance da partida - Crédito: Fernando Zanderin Jr. / Grêmio São-Carlense

Jogando na tarde desta quarta-feira (7), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Grêmio São-Carlense ficou no empate por 1 a 1 com o Real Brasília, em partida válida pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O gol do Lobão foi marcado pelo meia Rafael, que balançou as redes e garantiu o ponto para a equipe são-carlense diante da torcida presente no Luisão.

Com o resultado, o Grêmio São-Carlense segue na disputa por uma vaga na próxima fase do torneio e já volta a campo no próximo sábado, dia 10 de janeiro, às 11h, quando enfrenta o Santos, novamente no estádio Luis Augusto de Oliveira.

Leia Também