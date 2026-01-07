(16) 99963-6036
quarta, 07 de janeiro de 2026
Copinha 2026

Grêmio sai na frente, mas cede empate ao Real Brasília

07 Jan 2026 - 19h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Lance da partida - Crédito: Fernando Zanderin Jr. / Grêmio São-CarlenseLance da partida - Crédito: Fernando Zanderin Jr. / Grêmio São-Carlense

Jogando na tarde desta quarta-feira (7), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Grêmio São-Carlense ficou no empate por 1 a 1 com o Real Brasília, em partida válida pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O gol do Lobão foi marcado pelo meia Rafael, que balançou as redes e garantiu o ponto para a equipe são-carlense diante da torcida presente no Luisão.

Com o resultado, o Grêmio São-Carlense segue na disputa por uma vaga na próxima fase do torneio e já volta a campo no próximo sábado, dia 10 de janeiro, às 11h, quando enfrenta o Santos, novamente no estádio Luis Augusto de Oliveira.

Leia Também

Santos vence o Real Brasília na estreia da Copinha
Copinha 202606h09 - 05 Jan 2026

Santos vence o Real Brasília na estreia da Copinha

Grêmio São-Carlense estreia com empate na Copinha diante de mais de 7 mil torcedores
Copinha 202621h02 - 04 Jan 2026

Grêmio São-Carlense estreia com empate na Copinha diante de mais de 7 mil torcedores

Jogos da Copinha começam neste domingo em São Carlos
Copinha 202606h36 - 04 Jan 2026

Jogos da Copinha começam neste domingo em São Carlos

Jovem é detido após agredir e morder o pai em Ibaté
Briga Entre Pai e Filho21h11 - 02 Jan 2026

Jovem é detido após agredir e morder o pai em Ibaté

Grêmio São-carlense estreia no domingo na Copinha em São Carlos
Copinha 202609h05 - 01 Jan 2026

Grêmio São-carlense estreia no domingo na Copinha em São Carlos

Últimas Notícias