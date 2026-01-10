Grêmio perde para o Santos e se despede da Copinha

O Santos FC venceu o Grêmio São-Carlense por 2 a 1, de virada, neste sábado (10), em São Carlos, e encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento. Mesmo desfalcado por convocações ao elenco principal, o Peixe somou a terceira vitória no Grupo 16, chegou aos 9 pontos e garantiu a liderança isolada da chave.
Precisando do resultado, o São-Carlense saiu na frente logo no início. Aos 9 minutos, Christian aproveitou falha defensiva e finalizou na saída do goleiro Pedrão. A reação santista veio ainda no primeiro tempo. Aos 14’, após erro na proteção da zaga adversária, Pedro Assis tocou para Felipe Laurindo, que empatou. A virada saiu aos 36 minutos, quando Benício cobrou falta com categoria, sem chances para Mikael, decretando o 2 a 1.
Na etapa final, o duelo ficou aberto. O time da casa chegou a marcar com Rafael logo no primeiro minuto, mas o gol foi anulado por impedimento. O Grêmio São-Carlense pressionou, porém sem efetividade. Com o passar do tempo, o Santos administrou o jogo e confirmou a vitória.
Classificação e próximos confrontos
Com a liderança do Grupo 16, o Santos enfrentará o segundo colocado do Grupo 15 na segunda fase. Ferroviária, Cuiabá e Quixadá aparecem como possíveis adversários, com a definição ocorrendo na rodada final do grupo.
Já o Grêmio São-Carlense se despede da competição. O Real Brasília (DF), que venceu o União Cacoalense (RO) por 3 a 0, avançou em segundo no Grupo 16, com quatro pontos, e encara o líder do Grupo 15 na próxima fase.