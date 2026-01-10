Grêmio enfrenta o Santos em busca da classificação -

Neste sábado (10), dois confrontos encerram a primeira fase da competição e definem os classificados para a próxima etapa. Dependendo apenas de uma vitória para avançar, o Grêmio São-Carlense recebe o Santos FC às 11h.

Caso o Lobão da Central não conquiste o triunfo, a vaga ficará com o vencedor do duelo entre Real Brasília-DF e União Cacoalense-RO, que se enfrentam mais cedo, às 8h45.

Os jogos têm entrada aberta ao público. Para acessar o estádio, no entanto, o torcedor deve reservar previamente o ingresso virtual por meio do site fpf.soudaliga.com.br. Por medida de segurança, não será permitida a entrada de torcedores com camisas de clubes brasileiros que não estejam em campo na cidade no dia do evento.

