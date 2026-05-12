Abacate fortuna atinge menor preço da série e lidera tendência favorável na CEAGESP

abacate - Crédito: SCA

A CEAGESP divulgou nesta semana a relação de produtos com tendência favorável, estável e desfavorável de compra no mercado atacadista entre os dias 11 e 15 de maio. O grande destaque é o abacate fortuna, que atingiu o menor patamar de preços da série histórica, sendo cotado a R$ 2,24 o quilo.

De acordo com levantamento realizado na segunda-feira (11), dados da Seção de Economia e Desenvolvimento (SEDES) da companhia apontam que, no mesmo período do ano passado, a fruta era comercializada a R$ 3,88/kg. Com isso, o produto apresenta redução média anual de 42,3%. Já na comparação mensal, a queda registrada é de 11,8%.

Segundo Thiago de Oliveira, chefe da SEDES, este é o menor valor registrado para o produto desde o início do monitoramento da série histórica.

Além do abacate fortuna, outros produtos aparecem com tendência favorável de compra no atacado da CEAGESP, entre eles caqui Rama Forte, coco verde, goiaba branca, goiaba vermelha, laranja lima, laranja pera, lima-da-pérsia, limão taiti, maçã Gala, maçã Fuji e tangerina poncã.

Na lista de hortaliças e verduras com preços considerados favoráveis também estão abóbora moranga, batata-doce rosada, mandioca, alface crespa, alface lisa, almeirão, escarola, brócolos ninja, cebolinha, manjericão, milho verde e moyashi.

Entre os produtos classificados com tendência estável de compra aparecem banana-nanica, manga Palmer, mamão Formosa, maracujá azedo, melancia, pitaia, uva Itália, abobrinha italiana, berinjela, beterraba, chuchu, jiló e rúcula hidropônica.

Já os itens com tendência desfavorável de compra incluem abacaxi Pérola, banana-prata, mamão papaia, melão amarelo, cenoura, pepino, quiabo, tomate, couve-flor, couve manteiga, repolho, salsa, alho nacional, batata lavada, cebola nacional e ovos brancos.

A lista semanal da CEAGESP serve como referência para comerciantes, feirantes e consumidores acompanharem o comportamento dos preços e a melhor oportunidade de compra no mercado atacadista.

Leia Também