“Uma andorinha solitária não faz verão”: A equipe do CEPOF – IFSC – USP e sua determinação para o progresso da Ciência e Tecnologia

Iniciamos esta matéria com uma frase e afirmação que nos faz refletir muito sobre o valor da ciência, da tecnologia, da inovação, e da educação, sendo:

“ O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário” Albert Einstein

Trabalhando em conjunto, como uma equipe e tendo liderança sólida, o Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica cresce como um time, determinado a vencer barreiras e produzir ciência e tecnologia com firmeza e determinação.

Composto atualmente por 11 professores da instituição, somado aos pesquisadores, e aproximadamente duas dezenas de pós-doutores e apoio tecnológico, o CEPOF – USP trabalha em três áreas primordiais nas quais a ciência de fronteira é gerada para o avanço do conhecimento, somado às aplicações em novas tecnologias que são introduzidas no mercado. É uma equipe que vence junto os desafios, e avança além das fronteiras do Brasil, e que merece ser conhecida e destacada por todos.

As áreas estão divididas basicamente como Física Atômica, Biofotônica e Plasmônica. Em Física Atômica, estão os professores doutores Vanderlei Salvador Bagnato, Philippe Wilhelm Courteille, Sérgio Ricardo Muniz, Emanuel Alves de Lima Henn , Patrícia Christina Marques Castilho e Daniel Varela Magalhães (recentemente transferido da EESC para o IFSC).

A equipe trabalha com átomos frios, turbulência quântica, relógio atômico, dentre outras linhas de pesquisa na área, avançando o conhecimento da chamada matéria quântica, que vem revolucionando a tecnologia. São laboratórios únicos em todo Brasil, desafiando a natureza intrínseca da matéria

Em biofotônica, que resumidamente corresponde ao uso da luz e espectroscopia nas ciências da vida; o foco tem sido novas técnicas de tratamento de câncer, e o controle microbiológico, além de técnicas ópticas para a melhoria da agricultura e controle de pragas e doenças. Tendo inclusive laboratórios de pesquisa dedicado ao diagnóstico de doenças, além de outras linhas importantes de pesquisas. Mais de 14 laboratórios trabalham para o avanço da área, sempre procurando resolver problemas de nossa sociedade. Nesta área trabalham Dra Cristina Kurachi, Dr. Sebastião Pratavieira, Dr. Jarbas Caiado de Castro Neto, e Dr. Francisco Eduardo Gontijo Guimarães, dentre outros pesquisadores e orientados que agregam a equipe de pesquisa em questão. Essa equipe de primeira linha, tem promovido avanços importantes e reconhecimento na área.

F. E. Gontijo Guimarães, C. Kurachi, J. C. Casto e S. Pratavieira

Em Plasmônica, o Prof. Dr. Euclydes Marega Jr e equipe trabalham com a produção de nanoestruturas para sensores ópticos e de outros tipos. É uma área de franca expansão dentro do Centro ( CEPOF ). Além dos diversos professores, o CEPOF conta com a engenharia e pós-doutores que juntos formam um time com aproximadamente mais de 50 alunos que trabalham em seus projetos e teses.

O importante é que o Centro (CEPOF) está determinado a crescer e extrapolar as fronteiras do conhecimento técnico-científico, realizando parcerias internacionais com grandes Centros de pesquisas. Um novo prédio está em construção para acomodar os vários projetos, inclusive em parceiras com empresas. O Centro tem publicado mais de 80 trabalhos internacionais por ano, com milhares de citações e destaque em diversas mídias do mundo inteiro. Em São Carlos o Centro realiza um grande número de atividades de difusão de ciência que todos conhecem.

O CEPOF – USP é um exemplo a ser seguido, e como tal, merece ser amplamente conhecido por toda sociedade brasileira e internacional. Para o ano de 2023 o CEPOF – IFSC – USP, dentre as várias ações e realizações planejadas e propostas, pretende-se realizar os dias de “Casa Aberta” á população, dando a oportunidade de todos conhecerem o que temos em nossa cidade em ciência, tecnologia e inovação.

O Ano de 2023 será o ano onde todos se renderão ao valor da ciência, e portanto seja parte desta corrente. Termino como iniciei essa matéria, com uma outra frase de A. Einstein: "Onde o mundo deixa de ser palco de nossas esperanças e desejos pessoais, onde o enfrentamos como seres livres admirando, perguntando, observando, aí entramos no reino da arte e da ciência.".

Fontes: Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica do CEPOF – INCT – IFSC – USP – http://cepof.ifsc.usp.br