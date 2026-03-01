Quando o som combina com a luz no tratamento do cÃ¢ncer e doenÃ§as crÃ´nicas

Quando o som encontra a luz, a ciência ganha novas possibilidades, e pacientes com câncer, uma nova esperança. É nessa fronteira entre a física e a medicina que atua o pesquisador Porf.Dr. Vanderlei Salvador Bagnato e sua equipe, professor titular do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP) e coordenador de pesquisas no CEPOF – CEPIX – INCT: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Óptica Básica e Aplicada às Ciências da Vida (INCT) – IFSC - USP.

À frente de uma equipe multidisciplinar, Bagnato tem desenvolvido tecnologias que combinam ultrassom, luz: Led e laser para tornar o tratamento do câncer mais preciso, menos invasivo e potencialmente mais acessível. O conceito é simples na essência, mas sofisticado na aplicação: usar a interação entre som e luz para ativar substâncias fotossensíveis ou potencializar efeitos terapêuticos diretamente nas células tumorais.

A física aplicada à vida

Nos laboratórios do CEPOF – CEPIX – INCT – IFSC – USP (Grupo de Óptica), físicos, engenheiros, médicos , biomédicos, e outras áreas de formação, trabalham lado a lado. A proposta é utilizar a chamada terapia fotodinâmica(PDT) associada ao ultrassom , uma estratégia que amplia a ação da luz em regiões mais profundas do tecido, onde o laser ou o Led isoladamente teriam alcance limitado.

Enquanto a luz ativa compostos que produzem espécies reativas capazes de destruir células tumorais, o ultrassom atua como aliado estratégico, aumentando a permeabilidade celular e potencializando o efeito terapêutico. O resultado é uma abordagem que busca atingir o tumor com maior seletividade, preservando estruturas saudáveis ao redor.

Segundo pesquisadores envolvidos no projeto, a combinação permite reduzir doses e minimizar efeitos colaterais, um dos grandes desafios da oncologia contemporânea.

Da universidade ao hospital

O diferencial do trabalho coordenado por Bagnato está na integração entre pesquisa básica e aplicação clínica. As tecnologias desenvolvidas no CEPOF – CEPIX – INCT - IFSC-USP(Grupo de Óptica) vêm sendo avaliadas e aplicadas em parceria com o tradicional Hospital Amaral Carvalho de Jaú - SP, referência nacional no tratamento oncológico, e também na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos.

Nesses ambientes hospitalares, os protocolos são adaptados à realidade clínica, permitindo que a inovação saia dos laboratórios e alcance pacientes reais. A cooperação entre físicos, médicos e outras formações específicas, garante não apenas segurança, mas também a validação científica necessária para consolidar novas terapias.

Tecnologia acessível e impacto social

Outro aspecto marcante das pesquisas é o foco em soluções de menor custo. Ao investir em sistemas baseados em Led, mais baratos e eficientes , a equipe amplia a possibilidade de levar tratamentos avançados a hospitais públicos e regiões com menos recursos, somado com a disponibilidade no SUS, a exemplo do tratamento do câncer de pele ( via técnica eficiente de PDT), com tecnologia 100% nacional e produzida em São Carlos – SP pela empresa MMOptics.

O trabalho desenvolvido no CEPOF - CEPIX – INCT – IFSC – USP (Grupo de Óptica) demonstra como a ciência brasileira pode ocupar posição de destaque internacional ao unir conhecimento fundamental e aplicação social direta.

O futuro: precisão e personalização

A perspectiva é que a combinação entre som e luz evolua para protocolos cada vez mais personalizados, ajustados às características específicas de cada tipo de tratamento. Estudos continuam em andamento para ampliar indicações terapêuticas e compreender cada vez melhor os aspectos físicos, químicos/ biológicos, tecnológicos, dentre tantos outros envolvidos.

Em um cenário global onde o câncer permanece como um dos maiores desafios da medicina, iniciativas como a liderada pelo professor Dr. Vanderlei Bagnato mostram que inovação e inciativas não nascem apenas de grandes centros internacionais, mas também de laboratórios brasileiros comprometidos com ciência de ponta e impacto humano. Em que muitas vezes une-se as Instituições de Pesquisas brasileiras com as de outros países, reforçando a afirmativa que: “ Ciência, Tecnologia e Inovação não tem fronteiras quando o assunto é o bem comum( o Ser Humano)”.

Quando o som combina com a luz, o que se vê não é apenas um fenômeno físico, é a possibilidade concreta de transformar o cuidado oncológico por

meio da ciência.

Fontes: Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – Coordenador do CEPOF – CEPIX – INCT – IFSC – USP ( membro do Grupo de Óptica – IFSC – USP), e Me. Kleber Jorge Savio Chicrala – Jornalismo Científico e Difusão Científica – CEPOF – CEPIX – INCT – IFSC – USP – Grupo de Óptica.

DESTAQUE INSTITUCIONAL

PROFESSOR DR. VANDERLEI BAGNATO ( CEPOF – CEPIX – INCT - IFSC – USP) RECEBE A VISITA TÉCNICA DA MEMBRO DA EQUIPE DO HOSPTIAL DA FORÇA AÉREA - HFASP



Prof. Dr. Vanderlei Salvador Bagnato – IFSC – USP e a Tenente Thais Helena Moreiras – Hospital da Força Aérea - HFASP